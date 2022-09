Reunió / Govern

La secretària d’Afers Socials i Famílies, Anna Figueras, i el secretari d’Infància, Adolescència i Joventut, Alexis Serra, han mantingut aquest matí una reunió amb les patronals proveïdores de la xarxa de serveis socials d’atenció pública.

L’objectiu que s'ha fixat és el d'assolir un nou acord per tal d’establir els termes de col·laboració entre el Departament de Drets Socials i les patronals. Durant la reunió, des del departament de Drets Socials s’ha proposat un increment del 3% de les tarifes en serveis socials que es traslladi en una millora salarial i de les condicions laborals dels treballadors i treballadores del sector, així com per la millora de la qualitat dels serveis socials i, en definitiva, per al benefici dels serveis a la ciutadania.

La proposta és que aquest increment en les tarifes sigui amb retroactivitat des de l’1 de gener del 2022. Aquest augment representa una inversió de més de 44 milions d’euros.

Les patronals que han assistit a la reunió representen entitats que gestionen serveis d’atenció a les persones amb dependència, persones amb discapacitat, persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental, la infància, l’adolescència i els joves tutelats i extutelats, les persones afectades pel virus VIH/SIDA, i les persones amb drogodependència i/o altres tipus d’addicions i atenció precoç.