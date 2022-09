La secretària general del Grup de Vox al Congrés, Macarena Olona @ep

Macarena Olona ha anunciat aquest divendres que té intenció de demanar una reunió al líder de Vox , Santiago Abascal , amb només un motiu: "Preguntar-li si caminem junts per un millor futur d'Andalusia i de la resta d'Espanya. Del nostre país i els espanyols. Que no tenen temps per perdre. Al costat del qual estic i vull estar", en un clar desafiament al lideratge d'Abascal.

A través d'un missatge publicat al compte oficial de Twitter, Olona ha fet pública la seva intenció de posar-se en contacte amb el president de Vox després d'una conferència que té previst impartir el dia 23 a la Universitat de Múrcia.

La que fos ' número dos ' de Vox al Congrés i candidata a la Junta d'Andalusia va anunciar que deixava tota activitat política el mes de juliol passat a causa de motius de salut. Tot i això, poc després va tornar a l'escena pública anunciant que faria el Camí de Santiago i aquest dijous va protagonitzar una cita a la Universitat de Granada en què va patir un intent de boicot.

Després d'especulacions sobre la seva relació amb Vox o una possible tornada a la política, Olona apunta aquest divendres a través de la xarxa social que "mai" se n'ha anat del partit perquè el seu "cor" està amb cadascun dels seus votants.

“ Estimem Espanya i ens sentim orgullosos de la seva bandera. Amb tota la seva riquesa i diversitat. I la defensaré si cal caminant-la sencera. Amb l'exemple de la seva valentia ”, garanteix.

En aquest context, insisteix en la defensa de tots els espanyols: "Que caminen Espanya amb els dos peus, el dret i l'esquerre. Perquè així és com s'avança. Defensant la llibertat i el respecte com a pilars de la convivència".

I, juntament amb una foto a l'aeroport, anuncia que aquest mateix divendres viatja a Iberoamèrica per impulsar Andalusia i el seu art religiós i aconseguir que "trascindi fronteres", especialment entre els "pobles germans".

Després d'una polèmica campanya, Olona va aconseguir un modest resultat a les eleccions a la Junta d'Andalusia que va relegar Vox a un paper d'escassa transcendència durant la legislatura a causa de la majoria absoluta del popular Juanma Moreno.

Durant tota la campanya i fins i tot la mateixa nit electoral, Olona va garantir que el seu lloc era a Andalusia i s'hi quedaria. Tot i això, el mes de juliol va fer públic un comunicat anunciant la seva renúncia a l'acta al Parlament andalús i sortida de la política.

Per la seva banda, Vox va agrair la tasca durant els últims anys de la que fos una de les seves màximes dirigents i va dir que "la porta" del partit la tindria sempre oberta, encara que la seva reaparició pública va provocar un cert desconcert en la formació.

"És lliure de fer la seva vida i defensar el que ella vulgui. És una persona que ha abandonat Vox i jo no puc jutjar el que fa", va dir aquest mateix dijous Abascal sobre una entrevista a EsRadio.