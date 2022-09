El diputat de Junts al Parlament Francesc de Dalmases

El que va ser director del programa ' Faqs ' de TV3, Pere Mas , ha assegurat que l'actitud del diputat de Junts al Parlament Francesc de Dalmases cap a la subdirectora del programa 'Faqs' després de l'entrevista a la presidenta del Parlament, Laura Borràs , va ser una "intimidació inacceptable", i que hi havia una situació de vulnerabilitat laboral que va fer que la periodista no ho denunciés.

Ho ha dit aquest divendres durant la Comissió de Control a la Corporació Catalana de Mitjans Audioviduals (CCMA), en què ha relatat els fets ocorreguts aquell dia i ha criticat l'actitud de Dalmases envers la periodista.

Mas ha explicat que ell no va estar present durant la discussió, però sí en una sala a 100 metres, i que va rebre l'alerta del que havia passat per part d'una persona de producció, que estava "tremolant i nerviosa" per l'actitud de Dalmases cap a la periodista.

Ha afegit que el programa d'aquesta entrevista era el penúltim del 'Faqs' i l'últim que es feia al plató, i que els periodistes de la productora El Terrat "no sabien quin seria el futur laboral".

Ha concretat que per aquest mateix motiu la periodista afectada va decidir no denunciar: "Hi havia por. No estem parlant d'una persona qualsevol; això afectava Borràs, i també hi havia una situació de vulenrabilitat laboral al darrere. La persona intimidada no ho va voler denunciar".

També ha explicat que per aquesta mateixa petició de la periodista afectada ell va decidir "rebaixar els fets" en ser entrevistat uns dies després, quan li van preguntar per aquests fets, i que només va decidir pronunciar-se quan Dalmases va utilitzar les paraules per justificar-se a través d'un tuit .

Mas ha insistit que el que va passar "no té res a veure amb l'incompliment d'uns eventuals pactes per fer l'entrevista, sinó que té a veure amb una intimidació" de Dalmases a la periodista, i creu que el diputat podria haver corregit la situació al dia següent disculpant-se en comptes d'intentar desmentir-ho, ha dit textualment.

GRUPS



La socialista Beatriz Silva ha dit que no es poden tolerar situacions així i ha dubtat que sigui una cosa puntual; Alberto Tarradas (Vox) ha atribuït els fets que se li fes "una pregunta incòmoda" a Borràs durant l'entrevista i ha traslladat el suport a la periodista afectada.

El cupaire Xavier Pellicer ha considerat que aquests fets han afectat tant "la persona que va rebre l'agressió com la llibertat de premsa i el dret a la informació"; Susanna Segovia (comuns) ha remarcat les paraules de Mas sobre la presumpta vulnerabilitat laboral de la periodista i ho ha emmarcat en un context de revictimització, cosa a què també ha fet referència Anna Grau (Cs) i ha definit com a esgarrifós.

Lorena Roldán (PP) ha posat en valor la "valentia" de Mas en relatar els fets i considera que s'està afectant la llibertat de premsa; i Raquel Sans (ERC) ha insistit que l'actitud de Dalmases no és l'habitual que es tenen entre polítics i periodistes, i ha manifestat el respecte a la periodista afectada.