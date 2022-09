Sánchez s'envolta a Saragossa dels 'barons' del PSOE per posar les bases dels programes electorals | @ep

El president del Govern i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, estarà recolzat aquest dissabte a Saragossa dels presidents autonòmics socialistes, a més de la resta de líders territorials del partit, en un acte de la nova campanya del ' Govern de la Gent ', que comptarà amb cinc taules rodones sobre assumptes dactualitat.

Dels diferents grups de treball sortiran diverses resolucions que seran adoptades pel Consell Polític Federal de la formació per establir les bases dels programes electorals de cara a les eleccions autonòmiques i municipals del 2023.

La portaveu de l'Executiva del PSOE, Pilar Alegría, ha explicat aquest divendres en una roda de premsa des de la seu nacional del partit, els detalls d'aquesta jornada a Saragossa , que culminarà amb un acte protagonitzat per Sánchez i el president d'Aragó, Javier Lambán.

La primera d'aquestes taules rodones estarà liderada per la presidenta de Navarra, María Chivite, i abordarà la protecció de les classes mitjanes i les empreses a l'alça dels preus, segons ha informat Alegría .

CHIVITE, VARA, ARMENGOL, ANDREU I LOBAT DIRIGEIXEN LES TAULES

El seguirà un panell sobre suficiència energètica, que dirigirà el president d'Extremadura, Guillermo Fernández Vara, i un altre sobre el Pla de Recuperació , que estarà moderat per la mandatària autonòmica de les Balears, Francina Armengol.

Mentrestant, el secretari general dels socialistes madrilenys, Juan Lobato, presidirà una taula rodona sobre agenda jove, i la presidenta de la Rioja, Concha Andreu, tancarà aquest cicle de panells amb un sobre el Repte Demogràfic.

Després del transcurs de les taules, que serà a porta tancada, prendrà la paraula Lambán, que exerceix com a amfitrió ia continuació hi haurà una breu intervenció dels líders de cada fòrum de treball per explicar les resolucions aconseguides. Per acabar, com és habitual, Sánchez serà l'encarregat de tancar l'acte.

DIBUIXAR EL CAMÍ A LES ELECCIONS

El Consell de Política Federal servirà, segons necessiten fonts de l' Executiva , per establir les bases dels programes electorals de cara a les eleccions municipals i autonòmiques que se celebraran el maig del 2023.

Els temes elegits per a cadascuna de les taules de treball fixen les prioritats del partit i les resolucions que s'hi adoptin s'utilitzaran com a línies mestres per elaborar els programes, tot i que després cada territori ho adaptarà a la seva realitat.

Lambán ha assenyalat aquest divendres que en aquesta reunió intentarà "dibuixar el camí" que volen seguir els socialistes aragonesos davant les eleccions autonòmiques i municipals de l'any que ve. En aquest sentit ha apuntat que l'objectiu és “començar a plantejar amb serietat” la propera cita amb les urnes, “els reptes programàtics, els desafiaments, les iniciatives, posant les qüestions en comú”, ha indicat.

El PSOE també busca treure pit en aquesta cita de la manera com està gestionant l'actual crisi i la "coordinació entre diferents administracions" en contraposició a l'"ordre i comandament" que va aplicar el PP a la crisi de la dècada anterior, segons ha assenyalat el president del Consell de Política Federal i líder dels socialistes andalusos, Juan Espadas, en un article a ' El Socialista ', recollit per Europa Press.

EL TERCER ACTE DEL 'GOVERN DE LA GENT'

Aquest dissabte serà el tercer acte que protagonitzarà Pedro Sánchez de la seva nova campanya del ' Govern de la Gent ', que ha posat en marxa el PSOE per donar a conèixer per tot Espanya la tasca de l' Executiu .

En aquest context, el president del Govern va viatjar a Sevilla en el primer acte d'aquesta nova campanya, mentre que aquest mateix dijous va ser a Toledo amb Emiliano García-Page.

"Es respira aquesta il·lusió en aquests actes. Quan el PSOE està motivat és un partit imparable, a més m'atreviria a dir que aquesta mobilització ja s'està traslladant a les enquestes", ha reivindicat Alegría .