Puigdemont reclama treballar per "preparar" la independència | @ep

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, president del CxRep, ha reclamat aquest dissabte als partits i entitats independentistes treballar per "preparar" la independència de Catalunya .

"Hi ha dos extrems: el 'pactisme' màgic, el diàleg màgic, que diu que sense raó l' Estat espanyol, si fas cara de bon noi, et farà un referèndum, i un altre que diu que per generació espontània s'apretarà un botó i es farà la república", ha ironitzat Puigdemont durant la intervenció en un acte de l'entitat.

Per part seva, el vicepresident del CxRep, Toni Comín, ha assegurat que la taula de diàleg entre Govern i Govern "no està donant fruits, i això és una constatació" i reclama tornar a la fórmula de l'1-O.