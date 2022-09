Vol repetir l'acord dels Pressupostos del 2022 i sumar la CUP però ho veu "molt difícil" | @ep

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha avisat que “si hi ha un sector de Junts que vol sortir del Govern , aquesta és una qüestió que ha de resoldre internament Junts”.

En una entrevista al diari ' Ara ' aquest diumenge recollida per Europa Press , ha assegurat que vol acabar la legislatura el 2025 amb el Govern "d'ara, amb els consellers proposats per Junts i els proposats per ERC ", i que no preveu que la coalició es trenqui.

Ha destacat que el seu Govern de coalició ha aconseguit "consensos amplis en matèria del català, en la renovació de les institucions estatutàries, que estaven bloquejades fa anys".

Per Aragonès , en la relació amb Junts s'ha d'abandonar "el soroll i els ultimàtums" perquè recorda que no ajuden a resoldre les divergències ni a assolir els objectius del pacte de Govern .

"NO HI HA LES CONDICIONS" PER A LA INDEPENDÈNCIA EL 2023



Sobre la demanda de l' ANC d'una declaració unilateral d'independència el 2023, Aragonès ha recalcat que ara "no hi ha condicions per fer una declaració d'independència el 2023 i que sigui un èxit", i avisa que provocaria una pèrdua de credibilitat.

Preguntat per si participarà a la manifestació de Consell per la República (CxRep) convocada per l'1-O, ha respost que està esperant conèixer exactament el seu plantejament i "el que s'espera de les institucions".

PRESSUPOSTOS AMB LA CUP, "MOLT DIFÍCIL"



Amb vista a l'aprovació dels Pressupostos de la Generalitat per al 2023, ha explicat que la prioritat és que responguin a l'impacte de la inflació ia la pujada de preus, i diu que “es poden fer retocs petits, però està previst que no hi hagi variacions d'impostos" ni grans reformes fiscals.

Ha dit que té bona experiència de l'acord aconseguit per als comptes catalans del 2022 -amb els vots de Junts i ERC , l'abstenció dels comuns i el vot en contra de la resta de l'oposició- i aposta per treballar per repetir-ho, i afegeix que li agradaria sumar a la CUP , però "sembla que serà molt difícil".

PARLAMENT I TAULA DE DIÀLEG



A la pregunta de si ERC farà alguna cosa perquè el Parlament tingui una nova Presidència , ha contestat que Junts hauria de proposar una persona per exercir aquest càrrec i "deixar la porta oberta que si Laura Borràs és absolta de les acusacions de corrupció pugui tornar a ser escollida".

En aquest sentit, ha alertat que "les institucions amb interinitat durant tant de temps acaben danyant-se".

Si bé ha dit que li hagués agradat que la taula de diàleg amb el Govern hagués evolucionat més ràpidament en alguns aspectes, ha destacat tres acords aconseguits: la periodificació de les reunions, l'acord sobre la situació del català i un acord de principis per a la "desjudicialització".

Ha assegurat que el proper pas per a la taula de diàleg és "una etapa molt intensa de negociació per revertir la repressió".