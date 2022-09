Podem aprofitarà el seu 'Uni de Tardor' per llançar els seus candidats a les eleccions municipals del 2023

| @ep

Podem celebrarà el seu ' Uni de Tardor ', un dels principals fòrums ideològics de la formació, just quan conclouran les seves primàries internes per a les eleccions autonòmiques de 2023, cosa que aprofitarà per reivindicar els seus candidats per a aquests comicis.

La formació ja ha fixat les dates del 4, 5 i 6 de novembre per desplegar aquest fòrum de debat amb la seva militància, que tindrà lloc a Madrid i s'enfoca tant per reforçar l'organització com per desplegar propostes programàtiques.

La cita tindrà lloc a Madrid i també coincidirà just amb el final del procés del seu procés intern per triar candidat, que arrencarà el 10 d'octubre que ve i acaba just el 4 de novembre.

Així, des de l'organització assenyalen que aquest esdeveniment servirà per llançar conjuntament els candidats per a aquestes eleccions clau per al proper cicle electoral. D'aquesta manera, s'espera que els elegits pels inscrits tinguin un paper important als actes de la ' Uni de Tardor '.

Com altres vegades, la previsió de Podem és que el fòrum reuneixi els principals dirigents de l'organització i també es convidarà membres d'altres formacions i la societat civil, si bé la programació s'anirà perfilant segons s'acostin les dates de celebració. Això sí, la reivindicació de la seva identitat el paper de Podem dins l'esquerra conservadora serà una de les constants a l'esdeveniment.

BELARRA: SOM EL "MOTOR" DELS PRINCIPALS CANVIS

La secretària general de Podem, Ione Belarra, va subratllar al Consell Ciutadà estatal celebrat divendres que la seva formació és la "força política més gran de l'espai confederal" i el "motor dels principals canvis" dins l'esquerra transformadora.

També ha destacat que fan un pas endavant per construir candidatures fortes, àmplies i obertes a tots els territoris", atès que l'àmbit local i regional és clau per tornar a governar el país "amb més força".

La previsió del partit és que se celebrin de forma simultània 800 processos de primàries, cosa que permetrà que l'organització tingui greixada la seva maquinària electoral amb mesos d'antelació a la trucada a les urnes. A més, després de la designació dels candidats per la militància, serà després el torn d'explorar possibles aliances amb altres partits i organitzacions de la societat civil.

Alhora, el comitè electoral creat pel partit, format per un nodrit grup de dirigents nacionals i autonòmics, començarà ben aviat una ruta pels diferents territoris del país per potenciar la preparació d'aquests comicis.

ASPIRANTS QUE JA HAN DONAT EL PAS

Ara com ara, ja ha transcendit que l'exatleta Roberto Sotomayor es presentarà al procés per ser designat candidat a l' Ajuntament de Madrid i que la diputada i coportaveu estatal, Alejandra Jacinto , farà el mateix en el cas de la Comunitat de Madrid.

Alhora, la coordinadora autonòmica de Podem a Balears i diputada al Congrés, Antònia Jover, ja ha anunciat que es presentarà a les primàries per encapçalar la llista d' Unides Podemos de cara a les eleccions autonòmiques del 2023, una vegada que el vicepresident i conseller de Transició Energètica, Juan Pedro Yllanes, va comunicar que no optaria a ser candidat.

Mentrestant, a Múrcia el líder autonòmic i coportaveu estatal, Javier Sánchez Serna, ha mostrat el seu suport a la portaveu dels 'morats' a l'Assemblea regional, María Marín, com a candidata a la Presidència a les eleccions autonòmiques del maig del 2023.

PRIORITAT D'ASSOLIR ALIANCES AMB IU

La formació morada ha mostrat la voluntat d'aconseguir candidatures àmplies i veu prioritari aconseguir, com a primer pas, llistes conjuntes amb la resta de forces de l'espai confederal, en referència sobretot a IU ia Alianza Verde.

Aquesta estratègia ja està plasmant-se en alguns territoris com a Navarra, on Podem, IU, Batzarre i Independents han aconseguit un consens per anar junts a les eleccions forals i locals, sota la marca ' Contigo Navarra '. Una estratègia similar se segueix a La Rioja on Podem i IU tornaran a unir-se per anar junts a aquesta cita electoral. També es veu factible aconseguir un acord a Cantàbria .

No obstant això, hi ha territoris on la confluència de Podem i IU a nivell regional no s'ha produït, com és el cas d' Astúries i Aragó .