La ministra de Defensa, Margarita Robles , ha resolt el debat sobre l'augment de la despesa a Defensa recordant que és un compromís del president del Govern, Pedro Sánchez , i "això es complirà" fins a arribar a una inversió del 2% del Producte Interior Brut (PIB) a l'any 2029.

"Per molt que li donem voltes, la posició del Govern és molt clara i està marcada pel president del Govern", ha subratllat en una entrevista concedida a Televisió Espanyola , recordant que Sánchez ja ha dit "en ocasions reiteradíssimes" que Espanya complirà amb el compromís adquirit davant de l'OTAN i la Unió Europa d'assolir una despesa militar del 2%.

Robles ha marcat l'any 2029 per assolir aquest pressupost (sense concretar de quant serà l'augment en els propers Pressupostos) i ha reivindicat que invertir en Defensa suposa "invertir en pau, seguretat i valors democràtics".

DIVISIÓ AL GOVERN

En aquest sentit, ha garantit que el compromís de l'Executiu amb l'OTAN és "clara i inequívoca" més enllà de la divisió entre els membres de la coalició la setmana passada en la votació per a l'adhesió de Suècia i Finlàndia.

Robles ha reconegut que hi ha una part del Govern, Unides Podem, que té una posició diferent sobre l'Aliança que ella respecto però no comparteix "en absolut". I ha reconegut que no entén que hi hagi partits que “qüestionin” la decisió dels ciutadans de Suècia i Finlàndia.