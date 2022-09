La diputada d'ERC al Parlament i exconsellera Meritxell Serret ha reaccionat aquest dilluns 19 de setembre a la decisió de la Fiscalia d'acusar-la de presumpta desobediència greu per la seva actuació a l'1-O quan era al Govern. "Com sempre, la repressió no ens para", ha assegurat.

En una piulada, Serret ha lamentat haver-se assabentat "per la premsa" de l'acusació del Ministeri Fiscal, que demana imposar-li una multa de 12.000 euros i inhabilitar-la un any per presumptament ajudar a organitzar i celebrar el referèndum de l'1 d'octubre del 2017.

"Com que és un mal costum instal·lat en certes instàncies judicials, ens vam assabentar per la premsa i no perquè hagi rebut la informació l'advocat, com correspondria", ha lamentat Serret.