Inauguració de la Climate Week de Nova York / @EP

El president de la Generalitat, Pere Aragonès , ha participat aquest dilluns a la inauguració de la Climate Week NYC a Nova York (Estats Units), amb la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà.

En una piulada, Aragonès ha destacat que estan "compartint reflexions, teixint aliances i estratègies comunes" amb representants de governs de tot el món en el marc de l'esdeveniment per mitigar els efectes del canvi climàtic.

Aragonès, que ha erigit les polítiques climàtiques com un "eix priotari per al Govern", participarà aquest dilluns a la tarda al debat 'Financing the transition in just and equitable way' , dins de la Climate Week.