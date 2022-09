L'exsecretària general del Grup de Vox al Congrés, Macarena Olona

L'exdirigent de Vox Macarena Olona ha avisat aquest dilluns que no té intenció de renunciar als seus "principis" i només se n'anirà a casa "el dia que els espanyols així ho decideixin". Mentrestant, aguantarà "tot el que cal aguantar".

Així ho ha subratllat aquest dilluns en nous comentaris publicats al seu perfil de Twitter, on comparteix un article periodístic molt crític amb ella, que atribueix a una "ploma dirigida", encara que no diu per qui. “ Lluito per estar al vostre costat. Tot i les pedres ”, trasllada als seus seguidors.

En aquest sentit, explica que s'ha enfrontat "moltes vegades" a la vida a les injustícies i no sempre ha guanyat, però mai ha "traït" als seus principis. "Me n'aniré a casa el dia que els espanyols així ho decideixin. Fins llavors, aguantaré tot el que calgui aguantar. Som el que superem", reivindica.

Aquest mateix dilluns, en una entrevista a la Cadena Cope, Olona ha dit que ja té decidit si vol tornar al seu lloc a l'Advocacia de l'Estat o vol tornar a la política activa, però no ho revelarà fins a reunir-se amb Santiago Abascal.

En qualsevol cas, ha fet lliscar una crítica que s'hagi filtrat que ja no està afiliada a Vox i ha explicat que ho va fer perquè creu que un advocat de l'Estat no ha de ser militant d'un partit, encara que no sigui obligatori legalment, i malgrat això el seu "cor" segueix amb la formació. La setmana passada va ser el mateix Abascal qui va dir que Olona ja no pertanyia al partit i no estava afiliada. "L'afiliació és una de les dades que especialment protegides tenim a Espanya", ha recordat aquest dilluns Olona.

Més enllà d'això ha explicat que en cas de tornar a la política ho faria vinculada a Andalusia , on ha reconegut que Vox va patir un "fracàs d'expectatives" a les eleccions autonòmiques, en què no va aconseguir frenar la majoria absoluta del popular Juan Manuel Moreno.

En aquest sentit, Olona ha repetit diverses vegades que el mateix Abascal va ser qui va proposar que ella fos candidata a Andalusia i ha criticat que després dels comicis es va trencar la unitat que hi havia hagut abans al partit.

"Vaig veure una ruptura i algunes filtracions que vaig identificar com a filtracions internes i em va causar dolor. Hem lluitat junts i s'assumeixen els resultats de forma conjunta", ha revelat deixant clar que la seva "lleialtat" als espanyols inclou el seu silenci sobre les qüestions internes del partit.