El president del Govern i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez / @EP

El president del Govern i secretari general del PSOE estarà el proper diumenge 25 de setembre a la Festa de la Rosa de Gavà (Barcelona) amb el ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta i la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez , segons han indicat fonts de l'Executiva Federal.

La festa dels socialistes catalans serà per tant la propera parada de la gira preelectoral de 30 actes que ha dissenyat la direcció federal per estrènyer el contacte amb els ciutadans i explicar les mesures preses pel Govern que ja ha passat per Sevilla, Toledo i Saragossa .

MÉS INFORMACIÓ Moncloa aprova rodar una sèrie sobre Pedro Sánchez

La previsió que fa Ferraz és que l'acte de Gavà --municipi del qual la ministra de Transports va ser alcaldessa fins a entrar a l'Executiu-- sigui més multitudinari que els anteriors i pugui albergar milers de persones.

A més, aquest mateix cap de setmana la ministra d'Educació i portaveu de la Comissió Executiva Federal, Pilar Alegría , viatjarà a Soriano per acudir a la Festa de la Rosa en aquesta ciutat, governada pel socialista Carlos Martínez.

El PSOE ja té la vista posada en les eleccions autonòmiques i municipals que se celebren el maig del 2023, com va deixar clar Sánchez aquest dissabte a Saragossa, on va reunir el Consell de Política Federal --format pels presidents autonòmics i líders territorials--. Allà, va arengar els seus barons perquè surtin "a guanyar" els comicis de primavera i va intentar exhibir fortalesa i unitat.

Aquest acte és un més de la trentena de trobades amb militants que Sánchez va començar a fer després de l'aturada estiuenca i que estan previstes fins a finals d'any. L'objectiu és acostar-se a la ciutadania, explicar els beneficis que reporta l'acció del Govern i capgirar les enquestes, que situen el PP com l'opció política preferida de la majoria d'espanyols.

En els que s'han celebrat fins ara --Sevilla, Toledo i Saragossa des de principis de setembre-- Sánchez ha posat especial èmfasi en les mesures adoptades en matèria energètica, com l'excepció ibèrica, i en els nous impostos a les empreses energètiques i els bancs.

En aquesta línia, s'ha esforçat a contraposar el seu model de defensa de les classes mitjanes i treballadores al del PP, que acusa contínuament d'estar enganxat als interessos dels poders econòmics i mediàtics.