Jordi Coronas i Elisenda Alamany en la roda de premsa / ERC

ERC demanarà que compareixi "la persona responsable" de l'Ajuntament de Barcelona en la matèria de la neteja per la vaga convocada per la UGT, la qual tindrà lloc durant els dies de les festes de la Mercè, del 21 al 26 de setembre. La compareixença haurà de tenir lloc a la comissió d’Ecologia i Urbanisme d'aquest dimarts, 20 de setembre.



“Volem que se’ns aclareixi com hem pogut arribar a aquest punt, quina responsabilitat hi té el govern municipal i què ha passat amb els increments acordats i com es pensen ingressar (als treballadors i treballadores de neteja)”, ha demanat Jordi Coronas, el regidor portaveu de la formació republicana en una roda de premsa d'aquest dilluns a l'Ajuntament. A més, ha afegit que "ens preocupa, i molt, que el govern anunciï coses que no té treballades. Això va passar al juliol quan va dir que hi havia un acord que permetia desconvocar la vaga, i després arribem al setembre i es torna a convocar", criticava l'edil.

MÉS INFORMACIÓ La presència de xeringues a patis escolars obliga l'Ajuntament de Barcelona a reforçar la neteja

A més, en els últims dies ha transcendit una noticia sobre la pèrdua progressiva d'inversió en neteja, de la qual es va fer ressò Catalunya Press, en la que s'explicava que l'Ajuntament de Barcelona havia deixar de pressupostar 30 milions d'euros en neteja en els últims quatre anys.

"L'any passat van anunciar a bombo i plateret els 70 milions extra abans de començar el nou servei de neteja. Però, més tard, va quedar palès a l’últim plenari amb la resposta de l’alcaldessa que aquests milions no es van gastar. El govern ha demostrat novament que és incapaç de fer funcionar la ciutat i de complir els anuncis que fa", ha assegurat Coronas.



Un altre dels motius que ha preocupat les últimes setmanes ha estat la troballa de xeringues per part d'uns alumnes mentre jugaven a la Plaça de Carme Simó, que tanca al públic en determinades hores per fer de pati de l’escola.



“La plaça està deixadíssima i els actes incívics amb què es topen els infants a l’hora del pati són constants. És una situació intolerable que cal solucionar. Estan en qüestió els drets dels infants a jugar amb tranquil·litat i seguretat”, ha assegurat Elisenda Alamany, la regidora i portaveu adjunta dels republicans a l’Ajuntament de Barcelona.