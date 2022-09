El primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrat aquest dimarts 20 de setembre l' acord entre la UGT i les empreses responsables del servei de neteja de la ciutat per desconvocar la vaga que el sindicat havia convocat per a la Mercè.

"Aquesta és la via, plantejar les reivindicacions justes i que el fruit d'aquest diàleg sigui no conflictivitzar un servei públic com és el de la neteja", ha dit en preguntar-li sobre aquesta qüestió en una roda de premsa per presentar la transformació econòmica de nous espais al barri del Besòs.

Ha afegit que la desconvocatòria de la vaga permetrà a l'Ajuntament centrar-se en la transició dels contractes de neteja i en evitar les disfuncions, i ha assegurat que el nou contracte que s'està implementant millorarà els anteriors.