La portaveu del Govern, Patrícia Plaja , ha criticat aquest dimarts 20 de setembre el president de la Junta d'Andalusia, Juan Manuel Moreno Bonilla, i ha avisat que no entrarà "en una subhasta populista" sobre política fiscal . Ho ha dit a la roda de premsa posterior al Consell Executiu després que el president andalús anunciés que eliminarà l'impost de Patrimoni i hagi convidat els empresaris catalans a traslladar-se a Andalusia.

"Que deixin els catalans en pau. Catalunya decidirà els seus impostos sempre tenint en compte les necessitats dels catalans, no entrant en una subhasta populista que no aporta res", ha exclamat Plaja.

Per a la portaveu del Govern, Moreno Bonilla hauria de centrar i orientar les seves polítiques posant els andalusos al centre "en comptes de mirar, una vegada més, a veure què fa el Govern o parlant dels catalans", i ha lamentat que hi hagi hagut altres en el passat que també ho hagin fet.

NO TEMEN FUGA D'EMPRESES



Després d'apuntar que la Generalitat no tem una fuga d'empreses ni que Catalunya deixi ser atractiva en aquest àmbit, Plaja ha rebutjat la proposta del ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luís Escrivá, de recentralitzar impostos per evitar la competència fiscal entre autonomies .

"Hi ha una part dels membres del Govern que tenen tendència a recentralitzar-ho tot en diversos àmbits. La centralització gairebé mai no és la millor de les opcions. El Govern busca administrar el 100% dels seus impostos", ha destacat.

En preguntar-li si el Govern es planteja suprimir l'impost de Patrimoni o el de Successions, tenint en compte que Junts advoca per eliminar el segon, Plaja ha assegurat que no hi ha "cap novetat" que el Govern està centrat a elaborar el projecte de pressupostos de 2023 i en cercar socis que permetin aprovar-ho.