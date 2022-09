La vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, intervé durant una roda de premsa posterior a la reunió del Consell de Ministres, el 20 de setembre del 2022, a Madrid (Espanya). El Consell de M - Eduardo Parra - Europa Press

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts la rebaixa del tipus de l'IVA aplicat al rebut del gas natural del 21% al 5%, que estarà en vigor entre els mesos d'octubre i desembre, encara que el Govern no descarta l'ampliació de la mesura per al proper any "si fos necessari".

En roda de premsa després del Consell de Ministres, la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, ha indicat que aquesta reducció, inclosa dins un reial decret llei i que s'aplicarà també a la compra de briquetes i pèl·lets, tenen per objectiu "donar suport als consumidors domèstics ia la indústria davant de la crisi energètica provocada per la tensió generada per Putin".

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic va estimar que l'aplicació de la mesura durant aquests tres mesos vinents aportarà un estalvi total, entre la rebaixa del gas -190 milions d'euros- i per a aquests substitutius ecològics d'uns 210 milions.

Aquest nou tipus de l'IVA del 5%, tipus mínim autoritzat per la legislació comunitària, beneficiarà tots els subministraments de gas natural, inclosos els destinats a les calderes de les comunitats de veïns. Fins al 31 de desembre de 2022 s'aplicarà el tipus reduït als lliuraments, les importacions i les adquisicions intracomunitàries de gas natural, facilitant l'accés a aquest subministrament davant l'arribada de l'hivern i proporcionant aquest estalvi als consumidors.

A més, la reducció impositiva també s'aplicarà a pèl·lets, briquetes i llenya, substitutius ecològics del gas natural procedents de biomassa i destinats a sistemes de calefacció , els preus dels quals s'han incrementat considerablement amb la proximitat de l'hivern. Proporcionarà així estalvis per a uns 19,4 milions als consumidors, segons estimacions del Ministeri.

Amb aquesta nova mesura el Govern busca reduir la factura de calefacció dels consumidors amb vista a l'arribada de la tardor i l'hivern. Així, s'iguala en el cas del rebut del gas natural la baixada fiscal que ja està aplicant a la factura de la llum.

ESTALVIS D'UNS 10.000 MILIONS



L'Executiu ja ha rebaixat en un 80% els impostos vinculats amb el rebut de la llum, cosa que ha suposat un estalvi per als contribuents al voltant de 10.000 milions d'euros.

En aquest sentit, Ribera ha indicat que, tant per al cas de la llum com del gas natural, el Govern "estarà pendent de com evolucionin les coses" per a la renovació de les mesures fiscals sobre els rebuts dels dos consums.

MESURA PER A LA COGENERACIÓ



Així mateix, el Govern ha donat llum verda també a l'excepció perquè els productors d'electricitat a partir de cogeneració puguin beneficiar-se també de l'anomenada 'excepció ibèrica'.

D'aquesta manera, les plantes de cogeneració de la indústria podran renunciar temporalment a la seva retribució regulada per entrar a l'àmbit d'aplicació del mecanisme ibèric, percebent així l'ajust que cobren les centrals tèrmiques de gas. Aquesta renúncia, temporal, es pot sol·licitar mentre el mecanisme ibèric estigui vigent.

Aquesta mesura havia estat demanada amb insistència per indústries com la ceràmica, paperera o química, entre d'altres, que representen el 20% del PIB industrial i sumen unes 600 instal·lacions de cogeneració.

A més, la situació actual suposava una pèrdua d'eficiència energètica de l'economia, ja que l'energia que no produeix la cogeneració és substituïda per altres solucions tècniques -cicles combinats i calderes de gas- que presenten un rendiment energètic global inferior.

L'increment dels costos del gas ha arribat a obligar a parar moltes instal·lacions de cogeneració, que utilitza la calor dels processos industrials per produir electricitat, ja que no percebien l'ajustament que cobren les centrals de gas amb l'aplicació del mecanisme ibèric; rebent només el preu de cassació del mercat majorista de l'electricitat després d'aplicar el mecanisme, que és molt més baix.

Ribera ha indicat que aquesta mesura permetrà a la cogeneració "reflectir el cost del gas als comptes" i que el parc d'instal·lacions "torni a funcionar amb total normalitat".

Una central de cogeneració produeix calor i electricitat alhora d'una manera més eficient que si es genera calor per una banda i electricitat per l'altra, obtenint un estalvi d'energia primària que ronda el 10%. Per tant, la tornada a l'operació de les centrals de cogeneració aturades aportarà un estalvi que pot assolir l'1,2% de la demanda diària de gas al millor escenari, va dir Ribera.

Aquesta mesura s'afegeix a altres aprovades prèviament per donar suport a la indústria electrointensiva i gasintensiva, com l'exempció del 80% en el pagament dels peatges, la maximització de la compensació pel cost del CO2 repercutit a l'electricitat, els avals públics per a la signatura de contractes de subministrament d'energia a llarg termini o els pagaments directes a les empreses. En conjunt, els ajuts sumen més de 1.000 milions aquest 2022.

NOU MECANISME D'INTERROMPIBILITAT



A més, l'Executiu ha aprovat un nou servei de resposta activa de la demanda i augmentarà la flexibilitat i la seguretat del sistema elèctric, recuperant així un mecanisme d'interrompibilitat.

Amb aquest mecanisme es preveu resoldre, amb la màxima eficàcia tècnica i el menor impacte mediambiental possible, les situacions de desviaments importants entre la generació i el consum que es presentin en el període horari immediatament anterior al del subministrament, o fins i tot a la pròpia hora de subministrament.

El servei podrà ser prestat per la demanda a canvi d'ingressos econòmics atorgats mitjançant subhastes de periodicitat anual, tal com succeïda amb l'antiga sistema d'interrompibilitat.

Red Eléctrica , com a operador del sistema, gestionarà el nou servei i llançarà la subhasta anual, en la qual podran participar totes les unitats de demanda -comercialitzadores i consumidors directes- majors d'1 megawatts (MW).

La primera de les subhastes se celebrarà molt properament, perquè el nou servei ha d'estar operatiu abans del proper 1 de novembre, amb vista a la temporada hivernal.

MESURES PER A LA GENERACIÓ RENOVABLE



Igualment, la normativa aprovada pel Consell de Ministres inclou altres mesures que facilitaran el creixement de la generació renovable. Així, s'estableixen nous criteris més flexibles per determinar la capacitat de les xarxes de transport, que pot variar en qüestió de mesos, dies i hores, respectant sempre els límits tèrmics de la instal·lació.

També s'agiliten i simplifiquen tràmits administratius per als projectes de generació, com els relatius a la identificació de les empreses legalment, econòmicament i tècnicament capaços, o les consultes entre diferents administracions públiques.