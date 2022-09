Pere Aragonès, president de la Generalitat / @ep

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat aquest dimarts a Nova York que el Govern aprovarà la creació de l'Assemblea Ciutadana pel Clima per debatre "els reptes de Catalunya davant del canvi climàtic i formular propostes per afrontar-los", ha informat Govern en un comunicat.

En declaracions a la premsa en el marc de la visita a Nova York, Aragonès ha explicat que aquesta assemblea serà "un mecanisme de participació ciutadà", que segueix l'exemple de països com Escòcia, Àustria, Irlanda, Alemanya, França o el Regne Unit, i que estarà integrada per unes 100 o 150 persones , escollides de forma aleatòria per sorteig.

Aquestes persones seran expertes en làmbit acadèmic, professional, empresarial i de la societat social, tant en làmbit del canvi climàtic com de la governança.

Un cop aprovada la creació de l'Assemblea, s'iniciaran els treballs previs i l'elecció dels integrants per poder realitzar l'Assemblea durant el primer semestre de 2023 , i vetllaran perquè els treballs es desenvolupin de manera “imparcial i independent”.

Les propostes acordades quedaran detallades en un informe que s'elevarà al Govern --que avaluarà, estudiarà i determinarà com incorporar-les a les iniciatives governamentals--, es tramitarà al Parlament i es publicarà perquè la ciutadania en tingui coneixement.