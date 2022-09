El president del Govern, Pedro Sánchez - Ricardo Rubio - Europa Press

El president del Govern, Pedro Sánchez , ha anunciat aquest dimarts que es mobilitzaran més de 230 milions d'euros per fer front als problemes d'inseguretat alimentària actuals, alhora que ha fet una crida a apostar per les solucions multilaterals, a una millor coordinació ia un comerç obert i transparent.

Així ho ha revelat durant la Cimera Mundial sobre Seguretat Alimentària, una iniciativa personal seva i que ha estat copatrocinada pels Estats Units, la Unió Europea i la Unió Africana i que s'ha celebrat als marges de l'Assemblea General de l'ONU.

Sánchez ha recalcat que la seguretat alimentària és "una prioritat" per al Govern, "però encara queda molt per fer" . Per això, per "redoblar esforços", Espanya donarà 151,5 milions d'euros ia mobilitzar 85 milions més en crèdits durant els propers tres anys, ho puja a un total de 236,5 milions.

Amb aquests diners, ha explicat el president, "Espanya contribuirà a la feina d'organitzacions especialitzades així com als programes" de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID). Des de Moncloa han explicat que els crèdits es canalitzaran a través del Fons per a la Promoció del Desenvolupament (FONPRODE) de l'AECID.

"Se'ns acaba el temps", ha advertit als presents, entre els quals hi havia el president del Consell Europeu, Charles Michel, el del Senegal i president de torn de la Unió Africana, Macky Sall, i el secretari d'Estat nord-americà, Antony Blinken, tots ells copatrocinadors de la cimera.

"Si els agricultors no obtenen els fertilitzants en el moment adequat, les males collites, o fins i tot la pèrdua de les mateixes, continuaran empitjorant la situació", ha advertit el president del Govern.

En aquest sentit, ha defensat que "l'única manera" de superar aquesta crisi que té múltiples causes és "a través d'un enfocament multilateral" , si bé ha defensat que a més "Rússia ha de cessar la guerra il·legal" a Ucraïna.

AJUDAR ALS MÉS VULNERABLES



Però, mentre lluitem per la pau, ha sostingut, cal fer passos per protegir els més vulnerables. Això passa, ha dit Sánchez, en primer lloc per apostar per solucions multilaterals i per una coordinació més gran per ser més eficients i evitar duplicar esforços amb diferents iniciatives, que haurien d'"alinear-se i complementar-se".

Alhora, el president del Govern ha apostat per "un entorn comercial obert i transparent" i per eliminar els obstacles al comerç de productes agrícoles, inclosos els fertilitzants, ja que amb les restriccions a la importació i exportació d'aquest tipus d'insums s'està exacerbant el problema de la inseguretat alimentària.

" Mentre hi hagi gana no hi haurà pau i sense pau continuarà havent-hi gana ", ha rematat Sánchez la seva intervenció davant d'una sala en què també hi eren entre altres el canceller alemany, Olaf Scholz, el president de Colòmbia, Gustavo Petro, o el primer ministre canadenc , Justin Trudeau.

ACTUAR UNITS



Tots els que han pres la paraula durant l'acte inaugural han coincidit en la necessitat d'actuar de manera unida i coordinada davant del que Michel ha titllat com “el desafiament global més important” de l'actualitat. El president del Consell Europeu ha defensat que no és "acceptable" que milions de persones passin gana i que moltes estiguin fins i tot a la vora de la fam.

El responsable europeu ha posat èmfasi en el problema de la manca de fertilitzants, defensant que ha de ser prioritari abordar-lo, sobretot en el cas d'Àfrica, i tractar de promoure'n la producció en aquest continent.

Precisament, el president senegalès s'ha referit a aquest problema i també ha comparat la situació actual amb la posterior a la Segona Guerra Mundial, subratllant que el 14 de febrer de 1946 l'Assemblea General de l'ONU va adoptar una resolució sobre "la penúria mundial de cereals i altres productes". "Sembla que la història es repeteix", ha comentat.

Sall ha incidit que encara que aquesta crisi afecta tots els països, són els més vulnerables els que més pateixen. Per això, ha apostat per "solucions concertades" i també per "garantir l'obertura i la transparència dels mercats de cereals i fertilitzants".

Alhora, el secretari d'Estat nord-americà ha reconegut que cap país per si mateix no podrà resoldre aquest problema i ha avançat que el president nord-americà, Joe Biden, farà nous anuncis de contribucions demà en la seva intervenció davant l'Assemblea General de l'ONU. "Més enllà del que diguem, el que importa és el que fem", ha resumit.

També ha pres la paraula el canceller alemany, que ha advertit que "els propers anys poden ser encara més difícils per la pujada dels preus dels fertilitzants i de l'energia", alhora que ha assegurat que Alemanya està decidida a continuar combatent la inseguretat alimentària.

El president colombià ha aprofitat per posar en dubte el concepte de seguretat alimentària, subratllant que no es té en compte la "desigualtat d'ingressos" que és la que la propicia. Així mateix, ha defensat la importància de la sobirania alimentària i que aquesta pugui arribar a ser un dret i s'inclogui als tractats comercials.