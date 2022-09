El regidor de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona, Celestino Corbacho , va anunciar el passat dimarts 20 de setembre, durant la comissió d'Ecologia i Urbanisme, que es jubila i deixarà les seves responsabilitats al consistori de forma imminent .

"Aquesta renúncia és una decisió personal , però, sobretot, una promesa a la meva dona que abans del 14 de novembre, que és el meu aniversari, jo deixaria les meves responsabilitats polítiques i institucionals", va dir el també exalcalde de l'Hospitalet de Llobregat . Alhora, ha manifestat que sempre recordarà aquest període per haver tingut l'honor de compartir-lo "amb persones compromeses amb el municipalisme". "Jo us seguiré amb interès, però amb l'interès del que ja no té responsabilitat ni institucional ni política. Per streaming no us seguiré, ja us ho podeu imaginar", va dir fent broma.

Després del seu pas per l'alcaldia de l'Hospitalet, Corbacho va ser nomenat ministre de Treball durant el mandat socialista de José Luiz Rodríguez Zapatero i va entrar com a regidor a l'Ajuntament de Barcelona sent el número tres de la coalició de Barcelona pel Canvi-Ciutadans el 2019 .

En el seu lloc entrarà Noemí Martín com a regidor, que actualment és consellera de Ciutadans al districte de Nou Barris.