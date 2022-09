El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska / @EP

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska , ha defensat aquest dimecres al Congrés que l'acostament de presos d'ETA es realitza en compliment de la llei penitenciària per evitar l '"exclusió social" una vegada s'ha posat fi a la política de dispersió després de la derrota de la banda terrorista.



Grande-Marlaska ha respost així al diputat de Vox, Antonio Salvá, amb qui ha creuat retrets després de mostrar-li el seu respecte per ser víctima d'ETA, ja que és pare del guàrdia civil, Diego Salvá, assassinat amb Carlos Sáenz de Tejada a l'atemptat a Palmanova el 2009, un dels més de 300 casos sense resoldre.



"Bé podria vostè escopir-nos a la cara explícitament , aquí té la meva cara i m'escup, l'afront no seria més gran", ha assenyalat Salvá a la sessió de control al Govern, mostrant el seu rebuig a l'"indult encobert" pels tercers graus que promou el Govern Basc i el PNB en benefici dels presos d'ETA apropats a presons d'aquesta comunitat autònoma.



Grande-Marlaska ha tingut un moment inicial de dubte després d'escoltar Salvá. "No sé què dir-li, si deixar que transcorri el temps en silenci", ha iniciat la rèplica, afegint que el Govern compleix la llei penitenciària.



"Els trasllats són aplicació de la llei, és un dret complir la pena als voltants del domicili per evitar l'exclusió social. La política de dispersió era una política antiterrorista; vençuda ETA, desapareix", ha argumentat el ministre de l'Interior.



Grande-Marlaska ha retret el to de Salvà , assenyalant que el diputat de Vox ha "escopit una altra víctima que avui exerceix de polític", en referència a si mateix i la seva etapa com a jutge de l'Audiència Nacional. A més, ha dit que es "posi en dubte" funcionaris de presons i jutges, que són els encarregats de "controlar les penes privatives de llibertat".



El ministre ha sostingut que els acostaments de presos d'ETA, com de qualsevol altre intern, es duu a terme amb "estudis individualitzats i científics" i que són les juntes de tractament de les presons les que proposen aquests trasllats.



"Vostè ha faltat el respecte a aquests funcionaris que van ser objectiu d'ETA ", ha afegit, postil·lant que "no tot s'hi val" contra un Govern "absolutament democràtic i legítim".



En el torn, Salvá ha retret que les víctimes d'ETA "es podreixen en l'oblit" i que, mentre els botxins del seu fill encara no han estat identificats, segueixen els homenatges a membres de la banda terrorista als carrers del País Basc i Navarra.