El president del Govern, Pedro Sánchez @ep

El president del Govern, Pedro Sánchez , ha advertit que la possibilitat d'un tall total de subministrament per part de Rússia "és real", per la qual cosa ha instat a respondre aquest desafiament amb plans de contingència orientats "a donar una resposta a qualsevol dels escenaris, per adversos que siguin".

" Crec que la possibilitat d'un tall total de subministrament és real per la voluntat d'un autòcrata de convertir l'energia també en una arma de guerra per fer xantatge al món, i en especial a Europa ", ha apuntat Sánchez durant la seva intervenció en un fòrum econòmic a Nova York, on es troba amb motiu de l'Assemblea General de l'ONU.

En aquest context d'incertesa generalitzada, el president ha anticipat "un temps molt per sobre" de l'objectiu del 2% d'inflació marcat pel Banc Central Europeu, i s'ha mantingut una política monetària de tipus d'interès creixent "durant almenys l'any que ve".

Entre altres indicadors, Sánchez ha recordat les últimes previsions del Banc Central Europeu en matèria d'inflació per a aquest any (8,1%), el 2023 (5,5%) i el 2024 (2,3%).

Així mateix, ha fet referència al creixement del Producte Interior Brut a la zona euro, estimat en un 3,1% per al 2022, un 0,9% el 2023 i un 1,9% el 2024; amb una revisió a la baixa pel menor poder adquisitiu de les famílies i el "lògic deteriorament" de la confiança de les empreses i els consumidors.

Tot i l'escenari, Sánchez ha llançat un missatge de prudència i ha assenyalat que Espanya "es troba en aquests moments en una millor posició dins d'un context tan complex respecte a altres economies de la Unió Europea".

REFORMAR EL MERCAT ENERGÈTIC EUROPEU



D'altra banda, el president ha emfatitzat que les prioritats del Govern passen per reformar el mercat elèctric, accelerar "encara més" el desplegament de les energies renovables i apostar per les interconnexions i els nous sistemes d'emmagatzematge energètic per convertir Espanya en un pol per al desenvolupament de l'hidrogen verd.

En primer lloc, Sánchez ha recordat la necessitat d'afrontar una "profunda reforma del mercat elèctric" , ja que els seus dissenys mostren "evidents ineficiències davant d'un context energètic molt diferent d'aquell per al qual es va crear".

El president ha celebrat en aquest punt el desenvolupament del mecanisme ibèric al mercat gasista i ha subratllat que el seu resultat ha estat "inqüestionable" i les seves virtuts "indiscutibles".

"El resultat és inqüestionable, les virtuts d'aquesta mesura són indiscutibles: una considerable reducció dels preus majoristes de l'electricitat a la Península Ibèrica en comparació del que està passant a la resta d'Europa", ha apuntat Sánchez, que també ha posat en valor la decisió del poder executiu europeu per implementar mesures d'intervenció al mercat energètic.

" Crec que és un bon pas que camina en la direcció d'adaptar el nostre mercat a una realitat nova derivada de l'impuls a les energies renovables, el desafiament climàtic i també la crisi energètica provocada per Putin a Europa ", ha postil·lat.

Sánchez ha subratllat que en aquest context Espanya "té credibilitat a Europa" perquè demostra coherència en les seves polítiques i propostes i també "fermesa i capacitat negociadora a l'hora de posar en marxa aquests acords europeus".

El president també ha remarcat en aquest sentit que el país ha multiplicat per 12 la potència instal·lada en energia eòlica aquests darrers quatre anys i per 142 el volum d'energia fotovoltaica. També ha indicat que el 2021 es va duplicar la potència fotovoltaica en instal·lacions d'autoconsum registrada el 2020, multiplicat per 10 la que es va assolir el 2017.

"El Govern d'Espanya està donant exemple i vull traslladar els inversors: no farem un pas enrere i no farem servir la crisi per alentir els nostres compromisos en relació amb la transició energètica", ha sentenciat Sánchez, que veu en aquesta transició una oportunitat perquè Espanya es reindustrialitzi i es converteixi en un futur proper en una potència exportadora d'hidrogen verd a la resta d'Europa.