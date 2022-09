Una persona exerceix el dret a vot. Foto: Europa Press

El ple del Senat ha aprovat, per unanimitat, reformar la llei electoral per suprimir el vot pregat per als electors residents a l'exterior. D'aquesta manera, poder participar a les diferents eleccions per als espanyols que viuen a l'estranger ha de ser molt més senzill a partir d'ara. El text que ha aprovat la càmera alta incorpora una sèrie de mesures destinades a facilitar-ne la participació.

D'aquesta manera, els electors podran votar a les urnes que hi haurà a les diferents ambaixades i consolats , a més de per correu, i això permetrà que les paperetes arribin a temps per al seu escrutini a Espanya . Era habitual llegir i sentir queixes de persones que viuen fora del territori espanyol que no les havien rebut a temps o que havien tingut algun tipus de problema.



CANVIS SIGNIFICATIUS EN EL PROCÉS

La proposició de Llei del PSOE i Unides Podem insta a implementar un sistema de descàrrega telemàtica de les paperetes i amplia el termini per a l'obertura dels vots emesos des de l'estranger de tres a cinc dies perquè el recompte de les paperetes es pugui fer millor .

Un altre canvi és que els espanyols que visquin fora del país no hauran de manifestar expressament la seva voluntat d'exercir el vot, sinó que serà l' administració l'encarregada de fer arribar tota la documentació electoral als inscrits al cens d'estrangers perquè puguin imprimir-la .

Per facilitar i fomentar la participació, als comicis que vindrà hi haurà més centres habilitats per votar presencialment i també s'ampliaran els horaris i dies per poder exercir el dret al vot.

Una de les poques propostes que es van descartar va ser el vot telemàtic i el vot per delegació que defensaven els independentistes catalans, per considerar que no ofereixen prou garanties.

La Junta Electoral Central també haurà de fer un informe de les mesures que es vagin prenent i s'encarregarà el Cens electoral dels electors residents absents que viuen a l'estranger (CERA) s'actualitzi cada cinc anys per tenir-los més localitzats.

SATISFACCIÓ A TOTS ELS PARTITS

Durant el debat, gairebé tots els portaveus que han intervingut han coincidit a assenyalar que aquesta reforma permet "recuperar drets" , encara que alguns grups han lamentat que "arriba amb 11 anys de retard".

"La política es va equivocar fa deu anys i avui corregeix un error, un greuge indesitjable", ha proclamat el senador socialista César Mogo, cosa en què han coincidit la majoria de parlamentaris que han anat passant per la tribuna.

Això sí, formacions com Ciutadans, PNB o ERC han demanat anar més enllà d'aquesta puntualització de la Llei del Règim Electoral i introduir-hi una altra sèrie de reformes.