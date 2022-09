La ministra d'Igualtat, Irene Montero / @EP

Podem i IU aborden l'opció de no haver d'utilitzar la marca 'Unidas Podemos', que es va gestar per a les eleccions generals a partir del 2016, a les candidatures conjuntes que acordin de cara als futurs comicis autonòmics del 2023, i que tampoc no hi ha estat la tònica dominant a les coalicions de les anteriors eleccions locals.



Les dues forces principals de l'espai confederal ja van mantenir una trobada al juny per parlar sobretot el proper cicle electoral per al 2023 i del suport al 'procés d'escolta' de Sumar, iniciat per la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz.



En aquesta trobada després de les eleccions andaluses, les dues direccions capitanejades per Ione Belarra i Alberto Garzón van constatar la seva voluntat de presentar candidatures conjuntes a aquestes eleccions , sempre vinculades a les decisions dels territoris però sense concretar-se en cap moment quin tipus de denominació tindrien .



Tot i això, el convenciment instal·lat a la cúpula de Podem i IU, segons ha avançat Público, és que les candidatures conjuntes que segellin no haurien de denominar-se Unides Podem i es deixa oberta la possibilitat de concretar altres fórmules.



Aquesta possibilitat s'ha esbossat dins del diàleg entre les dues executives , però no està recollida ni plasmada a cap resolució ni document de les organitzacions.

Les opcions més plausibles, apunten, és apostar per visibilitzar de manera clara la presència de Podem i IU i, entre elles, s'obren fórmules tradicionals, reconeixibles i que plasmin l'esperit d'una coalició, com ara utilitzar les sigles dels partits que la componen . Tot i que també hi ha la via d'escollir designacions que refereixin nítidament el territori de la candidatura. Aquests dos supòsits ja s'han fet en altres eleccions.



Així, la prioritat a Podem és començar a construir candidatures fortes i àmplies prioritzant l'acord amb IU i altres forces com Alianza Verde, i un cop assegudes les bases des de les dues formacions principals, intentar ampliar i eixamplar les bases progressistes.



Dins l'espai confederal, hi ha veus que recalquen que Unides Podem és una marca que arrossega un cert desgast i el seu futur és a l'aire per a les futures generals, després de la irrupció de la plataforma Sumar impulsada per la vicepresidenta segona Yolanda Díaz, que de moment limita el seu desenvolupament a ser un moviment ciutadà.



DIFERENTS CRITERIS ENTRE LES CA



I és que Unides Podem és sobretot la nomenclatura acordada per a les dues darreres eleccions generals i cenyida a l'àmbit del grup parlamentari, però no és obligatòria per als comicis autonòmics i, de fet, el seu ús no ha estat generalitzat durant aquest temps a les coalicions entre tots dos partits.



La seva feina, per exemple, ha estat recent en les últimes eleccions a Castella i Lleó i en el cas de la Comunitat de Madrid, tot i que a la cita amb les urnes del 2019 no va ser el cas i la coalició, on van participar també Anticapitalistes, va ser finalment Podem-IU-Madrid a Peu. Alhora, s'hi ha recorregut a Balears ia la Comunitat Valenciana, encara que en aquest cas amb referències a les sigles des de la fórmula Unides Podem - EUPV.



En contraposició, s'ha apostat per altres marques a l'hora de les eleccions a altres comunitats, com Unides per Extremadura, Galícia en Comú (encara que acompanyada també per Unides Podem i les sigles de les formacions), Elkarrekin Podemos (Junts Podem) País Basc o el cas andalús, que el 2019 no va optar per la fórmula d'Unidas Podemos i el juny passat es va gestar la coalició 'Per Andalusia' on també era present Más País.



A més, a Navarra ja s'ha aconseguit un acord entre Podem, Esquerra Unida, Batzarre i Independents per concórrer junts a les eleccions i s'ha escollit que el nom de la candidatura sigui 'Amb tu Navarra'. A la Rioja les dues forces principals de l'espai confederal també han segellat una aliança.

Mentre hi ha regions on Podem i IU han concorregut per separat a les eleccions , com és el cas d'Astúries, Múrcia o Aragó.



PODEM LLANÇARÀ LES SEVES PRIMÀRIES I IU TREBALLA EN EL SEU PROGRAMA MARC



Pel que fa al plànol municipal , tampoc no ha proliferat la marca d'Unidas Podemos i s'han emprat denominacions diverses d'acord amb la casuística local, encara que també s'ha recorregut a la marca de l'espai confederal.



Amb vista a aquests comicis, Podem ja ha avançat que les primàries internes per triar candidats es desenvoluparan del 10 d'octubre al 4 de novembre, i amb aspirants ja perfilats en multitud de territoris.



Pel que fa a IU, ara està centrat a concretar el programa marc per a aquesta cita electoral i, quan aquesta fase conclogui, s'abordarà després el tema de les candidatures.