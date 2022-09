La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, durant una sessió plenària, al Congrés

La ministra d'Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero , ha anunciat que finalment s'aplicarà un gravamen a les grans fortunes, encara que no ha aclarit la fórmula que estudia el Govern per augmentar els imposts sobre grans rendes i patrimonis. En tot cas, sí que ha precisat que serà temporal i amb vista a començar a aplicar-la el proper 1 de gener.

En declaracions al Congrés, després del debat parlamentari sobre la suspensió de les regles fiscals i el sostre de despesa, Montero ha assegurat que treballen en "una idea temporal" per augmentar la recaptació entre grans patrimonis i rendes.

" Igual que ha passat en els impostos a energètiques i banca (actualment en tramitació al Congrés), treballarem en una fórmula temporal i posteriorment les circumstàncies diran si cal o no prorrogar-ho ", ha dit la ministra.

Preguntada per quan començarà a aplicar aquesta pujada d'impostos, la titular d'Hisenda ha dit que "almenys estarà fonamentalment vinculat a l'entrada en vigor l'1 de gener de tot allò que són les obligacions fiscals", i en funció de la tramitació parlamentària que segueixi.

"Caldrà veure la fórmula, no tot pot anar a la Llei de Pressupostos", ha postil·lat la ministra, després d'assegurar que des del seu Departament porten "setmanes" treballant "silenciosament" en això. Els pressupostos generals de l'Estat poden incloure modificacions a les figures tributàries existents, però no preveure la creació d'un nou tribut.

ESQUEMA TEMPORAL SIMILAR ALS IMPOSTOS A ELÈCTRIQUES I BANCA



Preguntada sobre el tema en una entrevista al programa 'Al Roig Viu' de La Sexta, recollida per Europa Press, Montero ha aclarit que aquest "esforç temporal addicional" que es planteja per a grans fortunes seguirà un esquema similar a l'estipulat per als gravàmens a empreses energètiques i banca, per als quals es planteja un període duns dos anys, encara que tot dependrà del conflicte a Ucraïna.

Montero ha assegurat que el nou tribut que prepara el seu departament està destinat a protegir "el 99% dels ciutadans": "Quan parlem de 'rics' estem parlant de persones milionàries", ha remarcat la ministra, aclarint que haurà de ser una població que no superi l?1% de la ciutadania del país.

TATXA D'"IRRESPONSABILITAT" QUE MÚRCIA IMIT A MADRID



D'altra banda, la titular d'Hisenda ha titllat d'"enorme irresponsabilitat" que una altra comunitat, en aquest cas Múrcia, segueixi l'estela de Madrid després de l'anunci aquesta setmana d'Andalusia per suprimir l'impost sobre patrimoni.

A més, Montero ha criticat que aquest "regal fiscal" es faci en una comunitat que ocupa els últims llocs d'inversió sanitària o educativa, cosa que considera "dur d'admetre en un moment de crisi en què els ciutadans s'ho estan passant tan malament" .