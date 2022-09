La secretària general del Grup de Vox al Congrés, Macarena Olona

Vox ha tancat aquest dijous la possibilitat que Macarena Olona pugui tornar al partit. "Definitivament aquesta és la fi del camí, li desitgem el millor en allò polític i ens tindrà sempre a la seva disposició en allò personal", ha dit el portaveu de Vox al Congrés, Iván Espinosa de los Montero.



En una intervenció davant els mitjans de comunicació al Congrés, Espinosa de los Monteros ha volgut "rascar" la polèmica oberta amb Olona durant les últimes setmanes i ha descartat la possibilitat que torni a ocupar un lloc de primera línia a Vox.



Segons ha explicat, el partit ha pres aquesta decisió "en vista de les coses que s'estan publicant" i "com està sent utilitzada per fer mal a un projecte com el de Vox".



"A la vista del mal que s'està fent a través d'ella, el que podem dir és que aquest definitivament és la fi del camí, li desitgem el millor en allò polític i ens tindrà sempre, ia mi personalment, a la seva disposició per a qualsevol assumpte personal", ha dit Espinosa, que va compartir amb Olona la direcció del grup parlamentari al Congrés fins a la seva marxa com a candidata a la Junta d'Andalusia.



Espinosa dels Monteros ha reconegut fer aquest anunci amb "enorme dolor" i "enorme afecte simultàniament". " El que està passant amb ella ens està causant un enorme dolor a gent que tenim afecte i l'únic que puc dir és que estarem sempre a la seva disposició per a qualsevol assumpte personal ", ha assegurat.



Tot i això, ha insistit que "està sent utilitzada" per "fer mal" a Vox, un projecte, que ha subratllat que ja fa vuit anys, té 70.000 afiliats, 3,6 milions de votants i molts voluntaris "que fan una feina silenciós i abnegat".



Fins ara, el líder de Vox, Santiago Abascal , s'havia limitat a emplaçar Olona a decidir si volia tornar a la política i tornar a afiliar-se a Vox o, en canvi, havia decidit recuperar el seu lloc a l'Advocacia de l'Estat com va anunciar quan va renunciar al seu escó al Parlament andalús el mes de juliol passat.



Tot i això, Vox ha decidit tancar la polèmica aquest dijous després de diverses entrevistes d'Olona suggerint crítiques internes. L'última ha estat una entrevista a ABC en què l'exdirigent de Vox parla de la seva antiga formació com un partit "excloent", destaca missatges dels crítics sobre falta de democràcia interna i fa lliscar crítiques al secretari general, Javier Ortega Smith.