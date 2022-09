El president del Govern, Pedro Sánchez @ep

El secretari general del PSOE i president del Govern central, Pedro Sánchez , ha anunciat la seva intenció de presentar la seva candidatura a liderar la Internacional Socialista. Ho ha fet aquest dijous a la reunió del Presidium que l'organització ha celebrat a Nova York, segons informa el PSOE, plantejant alhora reformes internes per modernitzar l'organització.

A més, el mateix Sánchez, ho ha anunciat al seu compte de Twitter asseverant que els socialistes són els que han apostat sempre per avançar i conquerir nous drets i llibertats i, avisa, ho continuaran fent. "Junts, juntes, i amb forces renovades", recalca el cap de l'Executiu espanyol.

Segons informa el PSOE, Pedro Sánchez ha assenyalat a Nova York que "no hi podria haver causa més alta ni més estimada" i per això, ha afegit, "serà un privilegi comptar amb l'empenta de totes i tots vosaltres per dur-la a terme".

El líder del PSOE també ha proposat que la Internacional Socialista consideri reformes internes. Així, ha afirmat que aspira a aportar la seva experiència per iniciar "un nou temps en aquesta organització" ia continuar amb el llegat del seu "amic Yorgos Papandreu (...) i líders com Willy Brandt, Pierre Mauroy o l'actual secretari general de Nacions Unides, Antonio Guterres".

Pedro Sánchez ha argumentat davant dels seus col·legues de partit que la socialdemocràcia és l'"única alternativa viable tant a l'individualisme de l'ordre neoliberal com al retorn dels extremismes", ja que considera que els dos fenòmens "van de la mà". Ha assenyalat que la resposta conservadora a l'última crisi va provocar una onada de desigualtat, que alhora va fer augmentar la desconfiança a les institucions.

I ha explicat que aquest context de desmantellament de l'Estat del benestar va ser el brou de cultiu per a l'aparició d'unes "corrents extremistes a què ara els liberals s'alien com a única opció de supervivència".

Segons el PSOE, el secretari general del Partit Socialista portuguès i primer ministre de Portugal, Antonio Costa, ha donat suport a les propostes defensades per Pedro Sánchez com el reforç necessari d'aquesta organització i la necessitat d'afrontar els desafiaments actuals a què s'enfronten els partits progressistes que la componen.

Davant d'aquesta unió conservadora, Sánchez ha catalogat les idees socialdemòcrates com "les responsables de les cotes més grans de progrés i benestar assolides en les societats contemporànies" i, en aquesta línia, ha assegurat tenir una "fe indestructible en la vigència dels principis" de la socialdemocràcia". Un ideari que ha proposat actualitzar els reptes moderns i assolir nous objectius en matèria d'igualtat, canvi climàtic, economia justa i defensa de la democràcia.

El president del Govern ha fet una crida a "donar la batalla per la democràcia, els drets i les llibertats civils amb més força que mai". En aquest sentit, ha apuntat que la cadena de crisi ha fet que principis que crèiem plenament consolidats estiguin en risc d'involució.