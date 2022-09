La vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño

La vicepresidenta d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño , ha defensat aquest dijous al Congrés dels Diputats "reforçar" els ingressos públics i la capacitat de l'Estat per respondre a la crisi davant la proposta del PP de "treure els impostos a els rics".

"Això no ajuda gens a respondre als problemes actuals, a contenir la inflació i, sobretot, ens porta a una societat molt més desigual", ha dit en declaracions als mitjans després d'assistir a la Comissió Mixta (Congrés-Senat) per a la Unió Europea (UE), assenyalant que "lamentablement aquest és el missatge que queda del debat d'aquests dies".

Calviño ha criticat que el PP prengui aquesta decisió en un moment en què, a parer seu, cal reforçar els ingressos per respondre a la crisi provocada per la guerra, el sistema sanitari, l'educació o el sistema de pensions.

Preguntada per com el Govern pensa gravar les grans fortunes, tal com estudia el Ministeri d'Hisenda, Calviño ha dit que estan "treballant a totes les diferents opcions". "El més important és que tots acostem l'espatlla i clarament hi han de contribuir més aquells sectors que estan tenint beneficis extraordinaris", ha dit.

La vicepresidenta ha assenyalat que, davant d'aquesta proposta del PP, cal "mantenir la progressivitat del sistema fiscal, que pretén que pagui més qui més en té. "És un principi bàsic que cal aplicar sempre, però més en un moment en el que hem de reforçar l?Estat del benestar", ha subratllat.