La secretària general dEducació de la Generalitat, Patrícia Gomà

La secretària general d'Educació de la Generalitat, Patrícia Gomà , ha afirmat que el Govern recorrerà les dues interlocutòries del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) d'aquest dijous en què ratifica la mesura cautelar que va imposar en aules de dues escoles perquè imparteixin almenys un 25% d'hores lectives en castellà, i els ha titllat de "filibusterisme jurídic".

"Això és recargolar els arguments jurídics de manera que el que busquen és allargar l'incompliment d'un nou marc normatiu del que ens hem dotat a Catalunya, i que és un decret que també ha convalidat el Parlament", ha assegurat en declaracions als periodistes, en què ha recordat que tenen fins al 3 d'octubre per presentar el recurs.

Amb les dues interlocutòries d'aquest dijous el tribunal rebutja dos recursos de la Conselleria d'Educació de la Generalitat, que va demanar revocar l'obligatorietat que el tribunal havia fixat al febrer.

Els magistrats argumenten que la nova normativa del Govern sobre llengües a l'ensenyament --i que segons el mateix TSJC resulta incompatible amb la sentència del 25%-- "no incideix necessàriament" en aquestes mesures cautelars.

Gomà ha defensat que la nova normativa fixa que l'aprenentatge de llengües s'ha de regir per criteris pedagògics i no per percentatges i insisteix que, per tant, resulten "inaplicables aquestes mesures judicials".

Per a ella, aquestes actuacions generen confusió a les famílies afectades, inseguretat jurídica als centres afectats per aquestes mesures, i "una discriminació als alumnes als quals se'ls demana que se'ls apliquin uns percentatges de castellà que no s'apliquen al conjunt del alumnat català".

Ha insistit que es tracta d'una mostra d'"aquesta judicialització extrema i infinita" i que els propers dies estudiaran i analitzaran els arguments jurídics contra les dues actuacions.

S'ha mostrat convençuda que el recurs que presentin prosperarà: “Tenim tota la raó jurídica de la nostra part per presentar el recurs, que prosperarà, i intentar que el tribunal no pugui dilatar el compliment del nou marc normatiu”.

RESOLUCIONS ANTERIORS



Gomà ha apuntat que el TSJC en resolucions anteriors va constatar la impossibilitat legal d'executar la sentència del 25% una vegada aprovada la nova normativa catalana i que s'hi contradeia.

En aquest sentit, creu que el tribunal haurà d'explicar per què en aquestes dues noves interlocutòries "s'aparta del mateix precedent jurídic que ha dictat", ja que creu que és aplicable la mateixa argumentació per a casos anteriors a la nova normativa, perquè si no es genera discriminació a aquest alumnat.

REUNIÓ AMB ESCOLES DEL 25%



Ha explicat que el conseller d'Educació de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray , tenia previst aquest divendres reunir-se amb els directors centres educatius en què s'aplica el 25% de castellà, però que davant d'aquestes dues noves actuacions han decidit convocar-la per “la propera setmana".

"Volem tenir-ho tot analitzat i poder explicar-los l'argumentació jurídica que presentarem contra aquesta resolució", ha conclòs.