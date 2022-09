Maragall, en una entrevista recent. Foto: Europa Press

El líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona i candidat a les eleccions municipals del 2023, Ernest Maragall, ha dit que li sembla sorprenent que l'exalcalde Xavier Trias "s'estigui oferint, amb aquestes expressions, que no és l'únic cop, com a suport , com a crossa del senyor Collboni" . En una entrevista concedida a beteve el 22 de setembre passat, Maragall va assegurar que espera que Trias, que decidirà a l'octubre si es presenta com a candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona, "no tingui cap problema" a donar-los suport (a ERC) quan "siguin efectivament la primera força" que ja són ara.

Sobre la negociació dels propers pressupostos, el republicà va advocar perquè Barcelona estigui present en la negociació dels comptes autonòmics: "Una altra cosa és fer dependre una cosa de l'altra. No hauria de ser així", va puntualitzar.

Maragall també va criticar el "desgovern" actual a la capital catalana, i es va referir a situacions com les convocatòries de vaga als serveis d'autobusos de TMB o als de neteja que, per a ell, posen de manifest una debilitat institucional.

A l'entrevista no va concretar qui serà el seu número dos. "ERC no ha pres la decisió. Afortunadament tenim possibilitats diferents", i ha dit que la seva formació es distingirà perquè és "el canvi que la ciutat necessita".