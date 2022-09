El regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica de l'Ajuntament de Barcelona, Eloi Badia

El regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica de l'Ajuntament de Barcelona, Eloi Badia , acusat de cedir un local a una entitat juvenil perquè obrissin un casal de joves al districte de Gràcia, ha defensat davant el jutge que "la cessió de ús és un model habitual a la ciutat".

Ho ha dit a la seva declaració aquest divendres davant el Jutjat d'Instrucció 27 de Barcelona, on també hi ha quatre funcionaris més investigats en aquesta causa per presumpta prevaricació i malversació arran d'una querella presentada per una comunitat de propietaris per aquests fets, segons han explicat fonts jurídiques als periodistes.

L'Ajuntament de Barcelona va subscriure el 2017 la cessió d'ús del local a una entitat juvenil per desenvolupar el projecte que van presentar de 'Casal de Joves' --després que fos aprovat per la comissió de Govern de l'Ajuntament--, ja que era un "projecte d'interès social i sense ànim de lucre".

Seguidament, el consistori va reformar i adequar el local per poder fer-ne un correcte ús social, encara que els veïns consideren que la cessió a aquest col·lectiu "es va fer a dit i fora de llei".

"La cessió d'ús és un model habitual a la ciutat, que suma més de 300 projectes molt diferents entre si, com la FAVB, Càritas o Can Mussons", han explicat fonts municipals, i per això la seva defensa demanarà l'arxiu de la causa .

QUERELLA



La querella interposada per la comunitat de veïns explica que, des de l'inici del casal, han estat "infinits els problemes de convivència al veïnat " ja que no s'ha respectat ni els descansos ni la salut dels veïns, i que fins i tot es van celebrar festes durant la pandèmia.

Han explicat que també han estat "múltiples" les trucades a la Guàrdia Urbana de Barcelona sense que es produís cap actuació per evitar els perjudicis i les molèsties que patien, i que alguna vegada van aixecar actes d'inspecció que van ser remeses al districte de Gràcia, que depèn d'Eloi Badia, però que des de l'organisme no van adoptar cap mesura.

El 26 de novembre del 2018, un veí va posar en coneixement de la Síndica de Greuges de l'Ajuntament de Barcelona "les greus pertorbacions" en la convivència, però des del districte tampoc van fer res i, el desembre del 2018, el Síndic de Greuges de Catalunya va emetre una resolució responent la queixa d'un veí.

El Síndic de Greuges ha manifestat que l' actuació del servei municipal "havia estat insuficient", que el veïnat seguia patint molèsties, i recomanava al districte que fes un seguiment del cas i atengués de forma prioritària les denúncies, encara que des de l'Ajuntament també se'n va fer cas omís, segons la querella.

El 7 de gener del 2022, la Síndica de Greuges de l'Ajuntament de Barcelona va explicar que s'havien rebut 101 trucades per queixes des del 3 d'octubre del 2018 fins al 5 d'octubre del 2020 i el cas, "després de l'absolut desistiment de funcions" , va acabar també a la Fiscalia de Barcelona.

Per part seva, l'Ajuntament de Barcelona ha assegurat que vetllen "sempre per fer compatible la convivència amb els veïns i el desenvolupament de l'activitat de l'associació juvenil amb un retorn social a la Vila de Gràcia".

ELOI BADIA



En una publicació al compte de Facebook, Badia ha expressat que entén perfectament el malestar que han ocasionat algunes activitats que han alterat el descans dels veïns, encara que "aquesta és una problemàtica molt present a Gràcia".

"D'altra banda, creiem que la joventut ha de poder disposar d' espais de creixement . La petició d'un espai per als joves, com molts sabreu, és una demanda històrica i molt recolzada pel moviment associatiu i cultural de la Vila", ha afegit .

Alhora, ha manifestat que no es pot renunciar a l'exigència de la bona convivència, i que està convençut que l'associació juvenil i els veïns "no només poden conviure, sinó també enriquir-se mútuament des del respecte i la confiança entre veïns d'un mateix barri”.