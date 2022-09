Díaz fa un pas més i presenta l'equip que s'uneix a 'Sumar' per dissenyar el projecte de país | @ep

Yolanda Díaz , vicepresidenta segona del Govern, va donar a conèixer aquest divendres les persones que s'uneixen al seu projecte 'Sumar'. Entre els coordinadors dels grups de treball de Sumar hi ha el jutge del Tribunal Suprem Fernando Salinas o l'articulista i analista Ignacio Sánchez Cuenca, que s'encarregaran de formular les propostes programàtiques de la nova plataforma ciutadana.

Aquests 35 membres tenen un perfil acadèmic i tècnic i seran els que encapçalaran els equips i que treballaran amb la vista posada a presentar al febrer els resultats d'aquest 'treball col·lectiu'. A Salinas i Sánchez Cuenca , al capdavant dels equips de Justícia i Qualitat Democràtica , respectivament, se sumen l'escriptor Bernardo Atxaga , que s'encarregarà de Cultura ; l'investigador al Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i professor de Sociologia a la Universitat Complutense de Madrid César Rendueles i Menéndez de Llano , al capdavant de Benestar i Drets Socials ; i Yayo Herrero López , professora de la UNED i investigadora ecofeminista i ecosocialista.

De l'àmbit polític, destaquen Agustín Moreno , diputat d'Unidas Podemos per a l'Assemblea de Madrid, fitxat per Pablo Iglesias per a les eleccions de Madrid de 2021, i al capdavant d' Educació ; i la regidora a Santiago de Compostel·la Marta Lois , professora de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat de Santiago, que s'encarregarà de l'àrea de Cures .

La titular de la cartera de Treball ha apuntat que la plataforma hi haurà molt a dir, amb les seves propostes, en matèria de fiscalitat, energia, economia, la lluita contra el canvi climàtic i transició ecològica justa, entre altres matèries.

Díaz s'ha mostrat “ orgullosa ” dels coordinadors sectorials i els ha agraït el seu compromís. També ha reivindicat la necessitat de crear un país "millor", però fer-ho d'una manera calmada, "no a trompades, a salts". "No va de relats ni de córrer", ha afegit durant la presentació dels coordinadors dels equips a Madrid, abans d'advocar per "teixir un moviment ciutadà" i "pensar en cadascuna de les tasques pendents".

"Necessitem deu anys jo ho fem ara o no serà possible", ha afegit, destacant també la metodologia triada, la que més "li agrada": "el diàleg, escoltar de debò" i, si cal, "confrontar perquè no passa res".

Segons la vicepresidenta segona, el projecte ha d'acabar amb un nou contracte democràtic i social que sigui “verd, feminista, que tingui els joves dins, que sigui intergeneracional”.