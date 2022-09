Bou diu que el PP segueix sense candidat per a les municipals: "Alguna cosa s'ha fet malament" | @ep

El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Josep Bou, ha dit aquest dissabte que no li consta que el seu partit tingui candidat per a les eleccions municipals del 2023 , després que ell anunciés al juliol que no repetirà: “Alguna cosa s'ha fet malament".

En declaracions als periodistes des del Saló de Cent de l'Ajuntament per la Mercè, s'ha mostrat orgullós d'haver representat el partit i espera “que tinguin la fortuna de trobar una persona capaç de fer una bona oposició”.

Preguntat per si es presentaria en altres llistes, ha respost que ara com ara vol tornar al món empresarial, que de moment no ha rebut cap proposta i que ho valoraria amb la seva família i el seu entorn més proper: "Veuré el que faig".