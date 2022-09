Illa assegura que a la festa "traslluirà la il·lusió que en aquest moment viu" la formació | @ep

El PSC celebrarà aquest diumenge la tradicional Festa de la Rosa amb l'assistència del primer secretari del PSC, Salvador Illa, i el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, però amb l'absència d'última hora del president del govern, Pedro Sánchez, després de donar positiu a Covid .

La trobada dels socialistes catalans se celebrarà com és tradicional a la Pineda de Gavà , i també inclourà la intervenció de la seva alcaldessa, Gemma Badia, i de la viceprimera secretària d'Organització i Acció Electoral del PSC i alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret.

A l'acte també acudiran la presidenta del Congrés, Meritxell Batet; el ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta; la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez; la delegada del Govern a Catalunya, Maria Eugènia Gay; la portaveu del PSOE al Senat, Eva Granados; l'expresident de la Generalitat José Montilla; el delegat especial de l'Estat al CZFB, Pere Navarro, i l'exalcalde de Barcelona Jordi Hereu , entre d'altres.

Les intervencions dels dirigents socialistes començaran cap a les 12 hores en una festa que vol tornar anterior a la pandèmia, per la qual cosa recuperarà el tradicional àpat festiu després de l'acte polític, amb propostes gastronòmiques de diverses agrupacions socialistes.

"IL·LUSIÓ" DEL PSC



En declaracions a Europa Press, Illa ha subratllat que detecta "ganes de retrobar-se al conjunt del partit", i ha destacat la importància d'aquesta cita per al PSC , ja que marca l'inici del curs polític dels socialistes catalans.

El dirigent socialista ha assegurat que, segons les previsions de la formació, "serà una festa com les d'abans, amb molta presència de gent i on translluirà la il·lusió que en aquest moment viu l'organització".

Aquesta serà la primera Festa de la Rosa amb Illa com a primer secretari del partit: l'any passat ja va participar com a líder parlamentari del PSC i cap de l'oposició, i aquesta serà el primer després que al desembre prengués el relleu de l'ara ministre Miquel Iceta al capdavant del partit com el seu primer secretari.

Els socialistes catalans celebren el seu retrobament en un context en què Illa treballa per construir una alternativa al Govern de Pere Aragonès , i dos dies abans que se celebri el Debat de Política General (DPG) al Parlament , on l'oposició contrastarà les seves propostes i prioritats davant de les de l'Executiu d' ERC i Junts .

A més, la festa serà la propera parada de la gira preelectoral del president del Govern i secretari general del PSOE , que inclou 30 actes i que ha dissenyat la direcció federal socialista per estrènyer el contacte amb els ciutadans i explicar mesures impulsades des del Govern.

RECUPERAR L'AFORAMENT



En declarar-se la pandèmia de Covid-19, el PSC va descartar convocar la seva festa d'inici del curs polític el 2020, i el 2021 la va celebrar amb un aforament limitat a 500 persones, en contrast amb el nombre d'assistents de la darrera Festa de la Rosa que es va celebrar amb normalitat, el 2019.

En aquella ocasió va congregar unes 25.000 persones, en un esdeveniment en què van participar Sánchez; Iceta; la llavors alcaldessa de Gavà i ara ministra, Raquel Sánchez; la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, i l'expresident del Senat, Manel Cruz.