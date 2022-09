Sobre si Junts canviarà consellers: "Les decisions no les prendrem mai 'ex-ante" | @ep

La presidenta de Junts i presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs, ha criticat aquest diumenge els seus socis de govern, ERC , en signar que “la qüestió no és entrar o sortir del Govern , la qüestió és que amb aquest Govern no s'avança cap a la independència, que no es compleixen els compromisos signats”.

En una entrevista de l' Ara recollida per Europa Press , ha desitjat que el Debat de Política General del Parlament de la setmana que ve serveixi per " visualitzar quin és el rumb polític que segueix el Govern " i ha dit que seguirà el debat des de la tribuna de convidats.

Sobre si Junts es planteja un canvi de consellers a l' Executiu , ha afirmat: "Les decisions no les prendrem mai 'ex-ante'; en tot cas, 'ex-post".

En preguntar-li si deixaria Junts malgrat presidir-ho, segons com segueixi la situació, ha respost: "Hem aconseguit l'objectiu pel qual jo vaig entrar en política? No. Per tant, continuo compromesa".

UNILATERALITAT



Ha dit que l'independentisme tenia el 2017 il·lusió, horitzó i unitat des de les institucions, i creu que l'objectiu continua sent possible: “El que hem de fer és aprendre dels errors, per reparar-los, i de les fortaleses, i mantenir-nos”.

"La unilateralitat, quan és l'únic camí que deixa la negativa constant d'un estat, és allò que practiquem l'1-O. Hem de treballar en aquesta línia", ha afegit.

Ha recordat que va entrar a la política precisament fa cinc anys, i ha lamentat: "Podia estar preparada per a una confrontació amb l'estat espanyol, per a la qual cosa no estava preparada és per entrar en una confrontació entre els mateixos partits independentistes".

En preguntar-li què devia passar l'endemà de l'1-O, ha respost: "El 3 d'octubre, en què la gent va sortir al carrer d'una manera massiva, no hauríem d'haver hagut d'abandonar el carrer".

Pel que fa a proclamar una propera DUI, ha considerat que "no, la declaració d'independència està feta. El que no s'ha fet és implementar-la. Queda pendent".

ELECCIONS TERRITORIALS DE JUNTS



També s'ha referit que a les eleccions territorials de Junts van guanyar llistes d'afins al secretari general, Jordi Turull, sobre persones de l'entorn de Borràs .

"Nego la gran. Què vol dir les llistes dels afins a Jordi Turull ? Qui ha decidit que les persones que han obtingut el favor no són afins a Laura Borràs?" , ha preguntat.

"HI HAURÀ SORPRESES EN EL JUDICI"



Ha lamentat una vegada més que el mateix Parlament la suspengués com a presidenta: "Si parlem en termes de 'lawfare', fins ara ho practicava l' Estat . Des del moment de la suspensió, també ho practica el Parlament".

Sobre la causa oberta, ha tornat a negar la seva culpabilitat i ha explicat el seu advocat, Gonzalo Boye, li va dir que "hi haurà sorpreses en el judici. No hi ha cas".