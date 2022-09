Valents lamenta la mort del jove apunyalat i demana més policia durant la Mercè | @ep

Valents ha lamentat aquest diumenge la mort del jove apunyalat la nit passada a Barcelona i ha demanat a l' Ajuntament "major presència policial als concerts i actes de la Mercè " per les festes de la patrona de la ciutat.

En un comunicat, ha dit que aquestes festes "necessiten redefinir l'espai per als concerts, no es garanteix la seguretat als assistents", i ha afegit que el 2001 ja hi va haver aldarulls que van incloure destrosses de mobiliari urbà i crema d'arbres a l' avinguda Maria Cristina.

El partit considera que Barcelona té un greu problema d'inseguretat i ha acusat el govern municipal d'estar "més preocupat per vendre la seva ideologia durant la Mercè".