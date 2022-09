Afirma que Barcelona ha de recuperar la il·lusió i demana a Illa el mateix per a Catalunya | @ep

El primer tinent d'alcalde de Barcelona i dirigent del PSC, Jaume Collboni, preveu una “victòria” del partit a les eleccions municipals del 2023 que els permetrà recuperar alcaldies i obrir així una etapa a Catalunya .

Ho ha dit durant el seu discurs a la Festa de la Rosa que el PSC celebra aquest diumenge a Gavà , a la qual no ha assistit el president del Govern, Pedro Sánchez, per donar positiu a Covid , però sí que han anat la presidenta del Congrés , Meritxell Batet, i el ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta.

Hi han intervingut el líder del PSC, Salvador Illa; el secretari d'Organització federal del PSOE, Santos Cerdán; i les alcaldesses de Gavà i Sant Boi, Gemma Badia i Lluïsa Moret.

"ANEM A PER TOTES"



"Anem a totes, guanyarem les eleccions municipals, estem preparats, estem forts i tenim confiança", ha reivindicat Collboni .

Ha assegurat que és hora que Barcelona recuperi l'orgull i la il·lusió i avisa que ell vol liderar aquest procés, i ha demanat a Illa que faci el mateix a Catalunya : “Fem-ho junts, Salvador, per una millor Catalunya , una millor Barcelona i uns millors municipis catalans".

"Davant les onades de la dreta, a les eleccions del 2023 vindrà la gran marea socialista que ens donarà la victòria a les municipals i recuperarem alcaldies", ha destacat, i ha afegit que el PSC governarà amb diàleg, acords i solucions.

CRÍTIQUES AL PP I L'INDEPENDENTISME



Per a Collboni , el seu partit "representa el 99% dels ciutadans del país davant d'una dreta, la del PP, que defensa els privilegis de l'1% de la població", i creu que és també el partit que podrà plantar cara a Vox , al que ha acusat textualment de voler tornar a l'Espanya de blanc i negre.

També ha erigit el PSC com l'alternativa a l'"independentisme intolerant que vol imposar l'enfrontament i la ruptura entre catalans", cosa que assegura que els alcaldes socialistes evitaran amb polítiques pensades per i per a la ciutadania.

EL GOVERN, "MÉS ENTRETINGUT A BARREJAR-SE"



Per a Collboni , la capacitat de resolució del PSC davant dels problemes és el que els "diferència del Govern i dels partits independentistes de la Generalitat", i assegura que el PSC és garantia de més seguretat, més estabilitat i més progrés per a tota la societat .

Així, ha situat les polítiques d'habitatge, d'educació i de mobilitat entre els reptes i els desafiaments de Catalunya , "que té la mala sort de tenir un Govern que està més entretingut a barallar-se entre ells que a proposar solucions".

GEMMA BADIA



L'alcaldessa de Gavà, Gemma Badia, ha criticat que el PP "quan arriba l'hora de la veritat no dubten a posar-se d'acord" amb Vox , i ha assegurat que no se sap qui mana al PP: si el president, Alberto Núñez Feijóo, o la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , o els poderosos, ha dit textualment.

També ha afirmat que a la dreta "li grinyola tot el que tingui a veure amb justícia, igualtat, feminisme, progrés, sanitat pública, convivència o educació pública de qualitat", cosa que assegura que defensen els socialistes, que estan preparats per guanyar els populars a les eleccions, segons ella.