Martí acusa l'Ajuntament de "minimitzar" els aldarulls de la Mercè de Barcelona | @ep

El portaveu de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha acusat l'alcaldessa, Ada Colau, i els tinents d'alcalde de Seguretat i Cultura, Albert Batlle i Jordi Martí , de "minimitzar" els aldarulls de la segona nit de La La Mercè amb les valoracions d'aquest diumenge al matí.

En declaracions als periodistes, Martí ha lamentat la mort d'un jove apunyalat: “És molt preocupant que l'alcaldessa desvinculi un fet tan greu com és un homicidi per arma blanca de les festes de la Mercè ”.

Ha criticat que les festes puguin "continuar com si no hagués passat res" i ha assegurat que Barcelona s'està convertint en una ciutat insegura en què les famílies ja no poden sortir al carrer tranquil·les, ha dit.