Fernández, sobre Colau després dels aldarulls a la Mercè: "Abans de ser alcaldessa era okupa" | @ep

El líder del PP al Parlament, Alejandro Fernández, ha assegurat que els aldarulls a la Mercè no han passat de manera casual, apuntant Ada Colau : "Barcelona té una alcaldessa que, abans de ser alcaldessa, era okupa".

"Aquestes imatges terribles no passen perquè sí. Això no passa per ciència infusa. Barcelona té una alcaldessa que, abans de ser alcaldessa, era okupa", ha reflexionat en un vídeo difós a Twitter i recollit aquest diumenge per Europa Press.

També ha apuntat altres dirigents catalans que justifiquen, segons ell, aldarulls: "A qui li pot estranyar que avui tants joves no tinguin cap respecte a la propietat privada i assaltin comerços?", i ha afegit que hi ha una generació que creu que el civisme és un invent del feixisme, en les paraules.