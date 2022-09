Illa veu "preocupant" el resultat electoral a Itàlia | @ep

El líder del PSC, Salvador Illa, ha titllat de preocupant el resultat electoral a Itàlia per a tot aquell que defensi "la llibertat, la igualtat, el progrés i una Europa forta i unida".

"Toca continuar treballant per la Itàlia del futur: un país més just i igualitari, que no deixi ningú enrere", ha dit en un tuit recollit per Europa Press.

La líder de l'FdI, Giorgia Meloni, es perfila com a primera ministra amb els resultats provisionals en ser la candidata més votada diumenge: les dretes poden haver aconseguit majoria absoluta a les cambres (44%) davant del centreesquerra (26%).