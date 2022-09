La regidora de Lleida expulsada de Cs Àngels Ribes s'incorpora a Valents | @ep

La regidora no adscrita de l'Ajuntament de Lleida, Ángeles Ribes, que va ser cap de llista de Cs a les eleccions municipals del 2019 i expulsada del partit el setembre del 2021, s'ha incorporat a Valents.

La presidenta del partit, Eva Parera, ha dit de la regidora que és una persona “que ha treballat incansablement contra el nacionalisme”, informa en un comunicat.

" Valents m'ha tornat la il·lusió per la política i la força suficient per seguir treballant en favor dels catalans no nacionalistes que viuen a la ciutat de Lleida", ha afirmat Ribes .