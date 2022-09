Felipe González diu que Putin i els oligarques han robat el 40% del pressupost de Defensa | @ep

L'expresident Felipe González ha assegurat avui que Putin i les seves oligarques ha robat massivament el 40% del Pressupost de Defensa de la Federació Russa. Considera que això s'ha demostrat en la invasió d' Ucraïna , que hauria d'haver durat com a molt 14 o 15 dies i "ja ha fracassat".

González ha realitzat aquestes reflexions durant la seva intervenció a la inauguració del curs 2022-2023 del CESEDEN , on ha realitzat un recorregut des que va caure l' URSS el 1991 fins a l'actualitat i ha deixat clar que, des d'aquell moment, tant l' OTAN com la UE van intentar ajudar la Federació russa a occidentalitzar-se i "ningú va amenaçar" la seva integritat.

En aquest sentit, ha deixat clar que “no hi ha una sola veritat en la decisió que ha pres Putin, ni una sola de les que esgrimeix”. Així, ha recordat que el president rus diu que té por, però Felipe González ha contraatacat afirmant que no sap si la por l'ha de tenir de si mateix o “d'haver dilapidat, robat massivament el 40% del seu pressupost de Defensa ”.

L'expresident ha prosseguit afirmant que aquesta oligarquia que domina Rússia no es conforma d'explotar recursos naturals, sinó que també "s'emporta una bona part, gairebé la meitat, de les despeses de Defensa".

I això, ha afirmat Felipe González es demostra que una arremesa de Rússia sobre Ucraïna "hauria d'haver durat 14 o 15 dies" per amb eficiència enderrocar el Govern de Kíev i també per annexionar-se el territori.

Tot i això, ha precisat, la Federació russa, que és el "territori més extens del món", està en un "fracàs personal" i ha desencadenat una guerra territorial del segle XIX en una societat del segle XXI. "El seu propòsit inicial ja ha fracassat", ha sentenciat.

A més, González considera que no ha debilitat Ucraïna , sinó que ha creat una consciència de sobirania nacional que no n'hi havia. També ha esmentat els referèndums que s'estan fent una cosa que li sembla "interessantíssima" perquè ja tenen el resultat i la participació. En aquest punt, ha ironitzat assegurant que estan dubtant si exageren o no, "no siguin que els surti el 105% d'acceptació, però el 97% ho veurien raonable".

UNA GUERRA NUCLEAR NO ES POT GUANYAR, ÉS PERDRE I PERDRE

L'expresident afirma que la conseqüència d'aquesta intervenció militar és que Europa i el món ja han canviat i encara que encara no es poden mesurar bé les conseqüències geopolítiques, apunta que la fona expansiva de la ruptura de la cadena de subministraments afecta tothom , també Putin , que està patint perquè els recanvis dels quals depenia el seu armament "arriben tard i malament". A més, ha criticat l'enorme "ineficiència" russa per entendre que no hi ha hagut una crisi bèl·lica en què hagin pagat amb la vida tants generals.

Pel que fa al potencial nuclear de Rússia assegura que s'emmarca en una economia subdesenvolupada i que es nota més que segueix sent potència nuclear a les ogives que als carros de combat.

Però ha deixat clar que una guerra nuclear "no es pot guanyar, és perdre, perdre", ha dit després de reconèixer que al món hi ha capacitat nuclear per destruir 50 vegades el planeta en una setmana. "Se'n poden estalviar 49", ha exclamat.

QUÈ FER PER SORTIR D'AQUESTA CRISI

Felipe González també ha llançat una proposta per sortir de la crisi actual i és "inventar de nou el que ja vam fer" i és, ha dit, garantir Rússia "amb una declaració formal que es respectarà la integritat territorial i sobirania de la Federació russa".

Però ha deixat clar que han de pagar el cost del que han fet. Així, ha assenyalat Putin pot tenir la seguretat que "ningú interferirà al seu territori i la seva sobirania, alhora que li garantim que si surt l'àmbit de la sobirania no poden demanar política d'apaivagament".

Tot i això, dubta que Putin es conformi amb això i creu que "tenim una mala sortida" i que la situació "durarà, amb anades i vingudes i vaivens".

Admet que hi ha la possibilitat que algú "li tregui del poder". Però no creu que es pugui fer des de fora. Des de dins sí que ho veu possible però avisa que la balança del poder a Rússia pot anar en dues direccions.

D'una banda, els ultres que creuen que no n'hi ha prou amb la dosi que han ficat i volen escalar i els que creuen, amb molta més capacitat d'anàlisi, entre ells militars d'alta graduació i amb bona formació, que han ficat la pota i no saben com treure-la.

"Molt més --ha prosseguit-- que el que parlen dels oligarques, que estan pels seus interessos i saben, a més que els 300.000 o 400.000 milions de dòlars que tinguin més o menys controlats, immobilitzats, serà el mínim que requerirem per intentar reparar els danys materials produïts per la intervenció de Putin a Ucraïna "