Aragonès obrirà aquest dimarts el Debat de Política General amb mesures econòmiques per 300 milions | @ep

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, obrirà aquest dimarts a les 11.30 hores el Debat de Política General (DPG) al Parlament amb un primer paquet de mesures dotat de 300 milions d?euros per afrontar les conseqüències de la inflació.

Les mesures es podran incrementar i completar durant les properes setmanes i mesos, així com incloure-ne de noves i, encara que inclourà mesures generals, l'objectiu és "ajudar els més vulnerables" com famílies, empreses, llars vulnerables, sector primari i joves, informen fonts de Presidència .

Aragonès anunciarà les mesures econòmiques amb la negociació dels Pressupostos catalans del 2023 a l'horitzó.

De moment el Govern ha fixat en 33.113 milions el sostre de despesa no financera i no finalista per al 2023, un 10,3% més que el 2022, i el conseller Jaume Giró ja s'ha reunit amb PSC i comuns , malgrat que el president va fixar als comuns i la CUP --amb què no hi ha hagut trobades-- com a únics socis per als Pressupostos .

CRISI ERC-JUNTS



Aragonès afronta aquest debat amb la crisi entre ERC i Junts sense resoldre, malgrat que el partit liderat per Laura Borràs ha atenuat els últims dies l'ultimàtum que va fixar per resoldre les diferències entre els socis del Govern abans de decidir si surten o no del Executiu .

La sessió parlamentària que obre el curs polític començarà amb el discurs d'Aragonès sense límit de temps, se suspendrà al migdia i es reprendrà cap a les 15.00 hores amb el torn dels grups, que intervindran durant mitja hora de més gran a menor, acabant amb Junts i ERC .

Després, Aragonès podrà respondre conjuntament a tots els partits o fer-ho un per un, els grups tindran torn de rèplica, i la sessió se suspendrà fins divendres a les 11, quan el ple debatrà i votarà les propostes de resolució que presentin, cada formació en pot presentar un màxim de 15.

El Debat de Política General posarà a prova l'estabilitat de la legislatura i del projecte del president, i estarà marcat especialment per les discrepàncies entre els socis de govern i per la possibilitat que Junts abandoni el Govern .

Fa un mes, Junts va advertir que, segons l'auditoria que van elaborar, l'eix nacional de l'acord del Govern no estava complint i va donar marge fins al Debat de Política General per resoldre amb ERC les diferències abans de consultar la militància si surten o no de l' Executiu : "Així no podem seguir", va afirmar el 29 d'agost el secretari general del partit, Jordi Turull.

L'ESTABILITAT DEL GOVERN AL JOC



Per refer la relació amb ERC , Junts ha centrat les demandes en tres aspectes que considera que els republicans no estan complint l'acord de govern que va permetre la investidura d'Aragonès: constituir una direcció estratègica de l'independentisme; unitat d'acció dels dos partits al Congrés dels Diputats , i fitar la taula de diàleg exclusivament a l'autodeterminació i l'amnistia.

Tot i això, ERC defensa que el pla de govern sí que s'està complint i rebutgen fer cap moviment en atribuir aquest debat a les divisions internes de Junts , i insisteixen que no afectin l'estabilitat del Govern donat el context econòmic i social actual.

Davant d'aquesta situació, les últimes setmanes s'han succeït les reunions dels òrgans de coordinació de la coalició i fins i tot van mantenir una cimera "dura i exigent" de sis hores al màxim nivell en què van participar Aragonès i Borràs , i en què els dos socis van creuar retrets i es van exigir mútuament lleialtat i complir el pacte de govern.

Però davant l'immobilisme dels republicans i les diferents visions que hi ha dins de Junts , el sector proper a Borràs advoca per sortir del Govern mentre que consellers i els afins a Turull volen seguir, els últims dies la formació ha rebaixat el to de l'ultimàtum i la presidenta del partit va matisar que el Debat de Política General no és un límit, sinó que servirà per veure “cap on es dirigeix el curs polític”.

Això se suma al fet que alguns dirigents de Junts qüestionen que la consulta a la militància hagi de preguntar necessàriament si cal sortir o no del Govern , per la qual cosa és una incògnita quins passos farà el partit si el Debat de Política General no dissipa la crisi de la coalició.

Un altre dels interrogants serà si Aragonès farà algun gest en el discurs que serveixi per canalitzar la relació dels socis del Govern i evitar la fractura, així com si aconsegueixen consensuar alguna proposta de resolució conjunta sobre el procés independentista i les demandes que fa Junts.

AUTODETERMINACIÓ



A més, en la seva intervenció al Debat de Política General , el president català farà una proposta "àmplia" per exercir el dret a l'autodeterminació amb l'objectiu de resoldre el conflicte català i espera que serveixi per sumar suports més enllà de l'independentisme.

Fonts de Presidència de la Generalitat han garantit que Aragonès informarà Junts del seu plantejament abans de presentar-lo a l'hemicicle, però han insistit que és una proposta només del president.