ERC defensarà novament aquest dimarts 27 de setembre al Ple del Congrés la seva proposta de canviar la Llei Electoral per permetre el vot a partir dels 16 anys, una idea que compta amb el suport de formacions com Unides Podem i Més País i una possibilitat que el Govern esmenta a l'Estratègia de Joventut 2022-2030 aprovada el mes de maig passat.

Precisament va ser llavors, després de l'aprovació d'una resolució en aquest sentit en el marc del Ple monogràfic sobre Joventut celebrat al Parlament, quan la formació independentista va registrar aquesta proposició de llei, que ja havia presentat dues vegades el 2016 i una tercera el 2020, encara que aquesta la va retirar.

Així, el Ple haurà de decidir si accepta tramitar aquesta iniciativa que planteja modificar quatre articles de la Llei Electoral per rebaixar l'edat de vot als 16 anys, recollir aquest ajustament al cens i fixar també aquest mínim per poder formar part d'una taula electoral.

En el text, recollit per Europa Press, ERC esmenta una resolució del 2011 en què el Consell d'Europa apostava per aquesta rebaixa i avisava que "l'evolució demogràfica a Europa podria portar a la marginació creixent de la joventut en el procés polític" , corrent que aquest acabi sent "dominat per qüestions principalment d'interès per a persones de més edat".

A més, els independentistes assenyalen que entitats com el Fòrum Europeu de la Joventut, el Consell de la Joventut d'Espanya i el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya també donen suport que es pugui votar un cop complerts els 16 anys.

A DEBAT A ALTRES PAÏSOS EUROPEUS

De fet, recorden que a partir d´aquesta edat ja és obligatori pagar impostos, es pot treballar, donar consentiment per a tractaments mèdics o casar-se. També apunten que Àustria va ser el 2007 el primer país membre de la UE que va permetre el vot als 16, que altres estats membre ho estan debatent i que aquest dret ja regeix en altres llocs com: Brasil, Equador, Hongria, Eslovènia, Noruega, Argentina, alguns Estats d'Alemanya i el cantó suís de Glaris.

Actualment, el Congrés té una subcomissió creada per estudiar possibles canvis del règim electoral, però de moment s'ha centrat en la derogació del vot pregat que s'exigeix als residents a l'estranger. Més País-Equo va aprofitar aquesta reforma legal per presentar una esmena amb la rebaixa de l'edat penal, però els grups majoritaris la van descartar remetent-se als treballs de la subcomissió d'estudi.