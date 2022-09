Albares, en la compareixença. Foto: Europa Press



El ministre d'Afers Estrangers, UE i Cooperació, José Manuel Albares, va reaccionar a la victòria de la ultradreta a Itàlia, assegurant que respecta el resultat "legítim" d'aquestes eleccions que es van celebrar aquest diumenge, tot i que considera que aquest cas no és extrapolable a Espanya perquè creu que tenim una situació “molt diferent” a la del país transalpí.

En un esmorzar informatiu d' Europa Press , Albares va valorar així el resultat electoral que deixa la líder del partit ultradretà Germans d'Itàlia (FdI, per les sigles en italià), Giorgia Meloni, perfilant-se com a primera ministra en ser la candidata més votada.

"Els italians han votat lliurement, legítimament han escollit els que creuen que han de conduir els propers temps. Com a ministre d'Afers Estrangers em permetran que sigui prudent a l'hora d'emetre valoracions", ha apuntat.

NO HO VEU EXTRAPOLABLE A ESPANYA

Al ser preguntat per si creu que el triomf de la dreta pot ser la bestreta d'un resultat similar a Espanya, Albares va assegurar rotundament que "no hi té res a veure" perquè considera que "cada país viu situacions molt diferents".

Això sí, el ministre d'Afers Estrangers va alertar del creixement de moviments populistes i demagògics a Europa. "En un moment d'incertesa sempre creixen i sempre acaben igual, en catàstrofe, perquè donen respostes senzilles a curt termini a problemes molt complexos", ha afegit.

I és que, segons ha dit, aquests moviments populistes tenen “sempre la mateixa recepta”. "Tanquem-nos i tornem al passat". Aquí, ha rebutjat que "no es pot tornar a un passat idealitzat, que mai no va existir, només se'n va al futur".

Així mateix, ha llançat també una reflexió en ser preguntat pel resultat electoral a Itàlia, posant com a exemple la guerra d'Ucraïna i condemnant aquests moviments populistes als quals ha vinculat amb el president rus, Vladímir Putin.

Per acabar, sobre les relacions d'Espanya amb el nou govern italià, Albares ha assegurat que el Govern "intenta tenir la millor relació possible amb tots els socis europeus".