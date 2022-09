El líder popular. Foto: Europa Press

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo , va emplaçar dilluns passat 26 de setembre el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, que baixi del 10% al 4% l'IVA de productes bàsics de la cistella de la compra, com ara carn, peix, oli, aigua, pasta seca, productes d'higiena femenina o conserves, cosa que, al seu parer, és el "raonable" en aquest moment per fer front a la pujada de la inflació.

En la seva intervenció davant del Comitè Executiu del PP, davant dels barons territorials del seu partit i més càrrecs de la formació, Feijóo va censurar que el PSOE hagi votat en contra de la proposta del PP de baixar l'IRPF a les rendes mitjanes i baixes de menys de 40.000 euros.

El cap de l'oposició va recalcar que, si el Govern persisteix en la negativa a aquesta baixada de l'IRPF, "almenys" accepti la proposta del PP per baixar l'IVA dels productes d'alimentació del 10% al 4%, una rebaixa que suposa "deixar d'ingressar per a les arques de l'Estat uns 970 milions d'euros" que es cobririen amb la "recaptació extra de més de mil milions d'euros que suposa l'increment dels preus dels productes alimentaris".

"Els espanyols hem passat de tenir una de les cistelles de la compra més assequibles i barates de l'economia de l'euro a una de les més cares", va lamentar, per subratllar que l'oli de gira-sol ha incrementat més d'un 100% el preu, l'oli d'oliva i les farines ho han fet més d'un 40% i la pasta més d'un 31%. De la mateixa manera, ha assenyalat que han pujat el preu un 27% els ous, un 20% el pollastre i un 16% el pa.

De la mateixa manera, ha insistit que tampoc no carrega el cost sobre la recaptació de l'Estat perquè es finançaria amb "la recaptació extra que l'Estat està ingressant per l'augment dels preus dels aliments" i ha explicat que la inflació té dos efectes directes, perquè les famílies estan perdent poder adquisitiu i l'Estat recaptarà aquest any "al voltant de 32.000 milions més que l'any passat". "I pel que fa als productes alimentaris, mil milions d'euros més com a conseqüència de l'increment dels preus dels aliments", ha emfatitzat.