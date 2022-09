El president de la Generalitat, Pere Aragonès , ha anunciat aquest dimarts al Debat de Política General (DPG) una ajuda de 100 euros per cada fill que les famílies de rendes mitjanes i baixes tinguin escolaritzats entre P3 i 4t curs d'ESO, amb l'objectiu de pal·liar l'augment dels costos associats a l'escolarització.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, intervé en el debat de política general anual, al Parlament de Catalunya, el 27 de setembre del 2022, a Barcelona, Catalunya (Espanya). Durant la seva compareixença, el president de la Generalitat, ha anun

Ho ha dit durant la primera intervenció al DPG que se celebra al Parlament, en què ha desgranat les mesures que inclourà el primer paquet de l'"escut social" del Govern per valor de 300 milions d'euros per abordar les conseqüències de la inflació i l'encariment del cost de la vida.

Aragonès ha destacat que aquesta deducció de 100 euros per alumne està "encaminada a afavorir l'equitat social en un àmbit com l'educatiu , absolutament essencial per assegurar la igualtat d'oportunitats".

El mecanisme previst per a aquesta ajuda, amb un cost de 100 milions d'euros, és una deducció del tram autonòmic de l'IRPF: preveuen incloure-la a l'exercici pressupostari del 2023 --per la qual cosa està condicionada que s'aprovin els comptes de l'any que ve- -, amb l'objectiu d'arribar a la majoria dels 973.000 alumnes del sistema públic -inclou concertades-.

En el marc de les iniciatives per fer front a l'encariment de la vida, Aragonès també ha anunciat que el Govern augmentarà un 50% l'ajuda prevista per a les famílies vulnerables per pagar les factures energètiques , l'anomenat bo social tèrmic (BST).

Aquesta mesura afectarà unes 100.200 famílies que rebran una ajuda d'entre 173 i 541 euros per fer front als increments de la factura de la llum i el gas: "Aquesta tardor, aquest hivern, ningú no ha de passar fred per culpa de l'augment del preu de l'energia", ha subratllat el president de la Generalitat.

L'ajuda se sumarà a la xifra que estava prevista que rebessin aquestes famílies vulnerables, en una mesura que ja s'inclou a l'exercici pressupostari del 2022.

LLOGUERS I T-JOVE



El Govern també llançarà una convocatòria d'ajuts al lloguer per a joves de fins a 36 anys que pot arribar als 250 euros per persona, segons els ingressos i el preu del lloguer, i que busca completar els ajuts estatals, "manifestament insuficients davant del cost de els lloguers a Catalunya”, ha dit Aragonès.

L'ajuda s'adreça als joves que no han pogut accedir a l'ajuda al lloguer estatal i tindrà un import total de 29,9 milions inclosa a l'exercici 2022.

Pel que fa al transport públic, el president també ha anunciat una ampliació de la franja d'edat de la tarifa bonificada per a joves a través de la targeta T-Jove: s'eleva dels 24 anys als 30, en una mesura que costarà 30 milions i s'emmarcarà a l'exercici pressupostari 2023.

Segons ha ressaltat Aragonès, aquesta mesura busca contribuir a reduir les despeses quotidianes dels joves, "que encara tenen més problemes per emancipar-se" i alhora fomentar l'ús del transport públic.

PAQUET ENERGÈTIC



En la seva intervenció, el president de la Generalitat també ha reivindicat accelerar la transició energètica "impulsat canvis que perdurin" més enllà de les urgències, en un context marcat per la guerra a Ucraïna que ha frenat la recuperació postpandèmia.

Amb aquest objectiu, el Govern plantejarà als comptes del 2023 una línia de subvenció per a la retirada d'amiant i la instal·lació de plaques d'autoconsum (40 milions); una altra per a projectes de bioenergia (25 milions), i l'obertura d'oficines per ajudar les pimes en el procés de transició energètica (2,2 milions).

També fomentarà la instal·lació de fonts de producció d'energia renovable per a l'autoconsum amb una línia de consum per a particulars, empreses i comunitats que cobreixin el 40% del cost total de les instal·lacions i un import de 51,3 milions.

"L'energia solar és l'energia més democràtica, la que tenim més a l'abast, la que ens permet ser més sobirans i més respectuosos amb el medi ambient. Catalunya té sol i ho desaprofitem", ha alertat Aragonès.

També ha advertit que el foment de l'autoconsum ha d'anar acompanyat de "mesures d'estalvi energètic": per això, el Govern central obrirà una línia de subvencions a comunitats de veïns i empreses per a la instal·lació de sistemes automàtics d'encesa i apagat de llums en espais comuns i instal·lacions per un import total d'11,5 milions (1,5 per a comunitats i 10 per a empreses).

"Presentem un escut social per a les famílies i joves, per a persones vulnerables, per a empreses i emprenedors, i per fer un salt endavant en la transició energètica. Perquè les respostes a les urgències d'avui, com la guerra, la crisi o l'augment de preus de l?energia, s?han de fer pensant en el món que hem de tenir demà", ha defensat.

"ENCLAU ESTRATÈGIC" PER A LA UE



Aragonès ha celebrat la proposta de la Comissió Europea de gravar els beneficis de les energètiques davant l'escalada dels preus i que aposti per "reduir el consum d'energia fixant objectius de compliment obligat", plantejant amb això ajudes per a les pimes.

"En tots aquests àmbits, la Comissió trobarà tota la predisposició i col·laboració de la Generalitat", ha dit, i ha alertat que, després de la pujada de tipus per part del Banc Central Europeu (BCE), és urgent donar ajudes a les famílies i les empreses per aconseguir que la inflació es moderi.

En aquest context, ha fet una crida a fer de Catalunya un "enclavament estratègic de la sobirania energètica europea" amb projectes com la Vall de l'Hidrogen Verd, que creu que és sòlid, innovador, punter i important per a tota la Unió Europea.