Arxiu - L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, durant una sessió plenària a l'Ajuntament de Barcelona

El grup municipal de Junts a Barcelona ha retret a l'alcaldessa Ada Colau "manca de cultura democràtica en criticar els mitjans de comunicació que informen dels actes vandàlics" i de la mort per un presumpte apunyalament durant la Mercè, i ha demanat al Govern municipal millorar la prevenció i la seguretat a la ciutat.

"Matar el missatger és sempre una mala política" , ha valorat el portaveu de Junts, Jordi Martí, en un comunicat aquest dimarts, i ha considerat que Colau ha estat tres anys i mig --en les seves paraules-- absent de les polítiques de seguretat, i les ha deixat a les mans de la tinença d'Alcaldia de Prevenció i Seguretat.

Junts ha destacat la gran participació ciutadana en tots els actes organitzats per la Mercè, però ha fet una "valoració molt negativa d'aspectes que són molt preocupants, que tenen a veure amb la inseguretat, els aldarulls que hi ha hagut i els actes de violència que han recollit una mort per apunyalament, que hem de tornar a lamentar, i molts altres ferits per arma blanca”.