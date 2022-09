El primer secretari del PSC, Salvador Illa, intervé al Debat de Política General, al Parlament de Catalunya.

El líder del PSC-Units al Parlament, Salvador Illa, ha sostingut aquest dimarts que l'acord de claredat que ha proposat el president del Govern, Pere Aragonès , semblant a la Llei de Claredat del Canadà sobre el referèndum d'independència del Quebec, " no resol res, és un 'déjà vu' ”. Així, el líder dels socialistes catalans han donat cop de porta al desig d'Aragonès d'aconseguir un referèndum pactat amb l'Estat.

En la seva intervenció al Debat de Política General (DPG) del Parlament després de la d'Aragonès, Illa ha avançat que els socialistes catalans recolzaran les mesures que ha anunciat per fer front a la inflació, i ha assegurat que en un termini màxim de dos setmanes us plantejarà una proposta per incorporar més mesures.

Per part seva, el president Aragonès ha retret aquest dimarts el primer secretari del PSC, Salvador Illa, haver rebutjat la seva proposta de plantejar al Govern central un acord de claredat per establir les bases d'un referèndum d'autodeterminació, ja que ha recordat que el PSC ho defensava el 2016 i hi ha agrupacions locals socialistes que ho han plantejat en els últims congressos del partit: "No és tan dolenta si el 2016 ho defensava el PSC".

"Com era possible el 2016 governant el PP amb majoria absoluta, i ara no és possible? Com pot ser que llavors fos possible tenint el Govern més corrupte d'Europa i un Govern absolutament autoritari i ara no sigui possible? Serà per falta de voluntat política, no per impossibilitat tècnica o jurídica", ha criticat en el torn de rèplica a Illa durant el Debat de Política General que se celebra al Parlament.

DIÀLEG ENTRE PARTITS CATALANS

Illa, que ha insistit a demanar a Aragonès que obri un diàleg entre partits catalans, s'ha preguntat qui mana a l'Executiu per l'"embolic crònic" en què creu que està immers, i ha assegurat que el Govern no funciona per tres raons : una obra de govern escassa, una actitud equivocada i una manca de projecte, segons ell.

El primer secretari del PSC ha acusat el Govern d'Aragonès d'estar jugant amb el temps dels catalans i estar més centrat en el curt termini i en els problemes del mateix Executiu que en els ciutadans, i ha avisat: "Podria ser que el seu Govern s'allargués i fins i tot arribés al final del trajecte; tant se val, el seu Govern ja és una joguina trencada, no serveix".

PACTES I PROJECTE



El cap de l'oposició ha ofert a Aragonès quatre acords per al període de sessions que obre el DPG: un “pacte social”; un acord d'infraestructures que inclogui ferroviàries, aeroportuàries, viàries i energètiques; treballar en lleis com l'electoral, una forestal i la del sistema policial de Catalunya, i els Pressupostos catalans del 2023.

"Sembla el món al revés, l'oposició demanant acords i el govern que diu que no", ha ironitzat Illa, que creu que el Govern no ofereix un projecte per a tot Catalunya i ha esbossat el dels socialistes, centrat en els eixos de la igualtat, prosperitat, autoexigència i autogovern.

Ha desgranat el seu projecte sobre la base de deu tesis, que inclouen enfortir les institucions; millorar competències; guanyar presència en organismes internacionals --ha recolzat que Aragonès viatgi i ha dit que l'expresident Jordi Pujol va deixar el llistó alt--, i defensar la cultura i la llengua de Catalunya: "Estic orgullós de la nacionalitat catalana".