Reguant, en una intervenció al Parlament. Foto: Europa Press



La Sala Penal del Tribunal Suprem jutjarà aquest dimecres 28 de setembre la portaveu de la CUP al Parlament, Eulàlia Reguant , per un presumpte delicte de desobediència greu a l'autoritat per negar-se a contestar les preguntes de l'acusació popular de Vox durant el judici de l'1-O, on va comparèixer com a testimoni el febrer del 2019.

Està previst que Reguant acudeixi a l'Alt Tribunal acompanyada d'una delegació d'ERC formada per la portaveu adjunta de la formació al Parlament, Meritxell Serret , les portaveus del Senat, Mirella Cortès i Sara Bailac i les diputades del Congrés Pilar Vallugera, Marta Rosique i Maria Dantas .

El judici s'havia fixat per als 1 i 2 de març passats, però el primer dia es va suspendre després que el tribunal estimés una qüestió prèvia de la defensa en entendre que s'havia pogut produir un error en la tramitació de la causa.

La defensa va sostenir aquell dia que s'havia donat una vulneració dels drets processals atès que un jutjat madrileny va obrir judici oral sense ser-hi competent, ja que per la condició d'aforada de Reguant el cas corresponia al Suprem.

La Sala Segona ha declarat pertinents les proves proposades tant per la Fiscalia com per la defensa de Reguant, que inclouen en tots dos casos l‟interrogatori de l‟acusada, la qual podrà declarar en català, com havia reclamat.

Al seu escrit d'acusació, presentat el 4 d'abril passat, la Fiscalia interessava per a la parlamentària catalana una pena de quatre mesos de presó i inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu, així com una condemna a costes .

Els fets es remunten al judici als líders independentistes per l'1-O , quan la representant de la CUP va declinar respondre a Vox , que exercia l'acusació popular, una mica de compliment obligat per a un testimoni.