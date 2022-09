La ministra, en una compareixença recent. Foto: Europa Press



La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, s'ha desmarcat de la baixada d'impostos via IRPF anunciada pel president socialista de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig , tot i que ha acusat el PP de fer dúmping fiscal i generar un efecte dòmino a la baixa que obliga altres comunitats a reduir els seus impostos per no quedar en una posició pitjor.

En una entrevista concedida a Onda Madrid, recollida per Europa Press, la titular d'Hisenda ha assenyalat que les comunitats governades pel PP estan portant la davantera a la baixada d'impostos, en referència a les rebaixes a l'IRPF i l'eliminació del tribut sobre el patrimoni anunciades recentment.

Segons Montero, els anuncis del PP estan provocant que altres comunitats autònomes es vegin "forçades, obligades o convidades" a baixar impostos per no quedar "en una posició pitjor" respecte d'altres i ha esmentat a la Comunitat de Madrid que es beneficia del efecte capitalitat".

Igualment, la ministra ha assenyalat que no té sentit que una comunitat autònoma baixi impostos i després demani més recursos al Govern d'Espanya. De la mateixa manera ha rebutjat que Espanya estigui demanant recursos a la Unió Europea ("140.000 milions de deute mutualitzat que paguem tots els europeus", en referència als fons de recuperació, segons ha recordat) i que després baixi la recaptació dins de la seva competència fiscal.